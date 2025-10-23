Engie e Apple insieme per l’energia rinnovabile a partire dal Sud Italia

Engie Italia e Apple hanno siglato un importante accordo per la fornitura di energia rinnovabile della durata di 15 anni, che rappresenta uno dei più significativi nel panorama italiano per varietà tecnologica e durata contrattuale.

Nell’ambito di questa intesa, Engie realizzerà due parchi eolici da 74 MW di capacità, un progetto di repowering eolico da 11 MW e ancora due impianti agrivoltaici per un totale di 88 MW di potenza. Le installazioni saranno tutte ubicate nel Sud Italia. Gli impianti previsti produrranno annualmente più di 400 gigawattora di energia elettrica, una quantità in grado di soddisfare il fabbisogno di circa 30.000 abitazioni.

L’ulteriore risultato che il progetto renderà possibile è la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, con abbattimento di oltre 160.000 tonnellate ogni anno, un valore comparabile a quello generato da quasi 70.000 veicoli tradizionali.

L’accordo Apple – Engie

I nuovi impianti, già autorizzati, entreranno in funzione tra il 2026 e il 2027 con l’80% dell’energia generata che sarà destinata ad Apple, mentre il restante 20% sarà immesso nella rete elettrica nazionale, contribuendo al fabbisogno delle utenze domestiche.

Il fatto che i due impianti solari siano di tipo agrivoltaico è particolarmente rilevante in Italia, dove lo sviluppo di progetti su terreni agricoli ha incontrato complessità e normative restrittive con un piano agronomico che prevede l’avvio con coltivazioni di foraggi, un’importante novità per coniugare produzione energetica e attività agricola.

Questo accordo si inserisce nel più ampio programma di Engie, che mira a raddoppiare la capacità installata di energia rinnovabile in Italia entro il 2030, raggiungendo 1,6 GW complessivi. L’accordo con Apple testimonia inoltre il ruolo crescente delle aziende tecnologiche come driver dello sviluppo delle energie rinnovabili in Europa.

Progetti in Sicilia

Ricordiamo che Apple sta favorendo lo sviluppo di progetti su vasta scala che immetteranno nella rete elettrica circa 3.000 gigawattora di energia rinnovabile ogni anno entro il 2030. Tra questi, in Italia Apple sta supportando progetti fotovoltaici ed eolici per 129MW con il primo in Sicilia che verrà attivato questo mese.

A questo indirizzo trovate un elenco di 10 progetti di Apple per affrontare il cambiamento climatico.