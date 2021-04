Amazon apre una parrucchieria tecnologica a Londra

L’ultimo esperimento di Amazon è, inaspettatamente, un negozio di parrucchiere. L’azienda sta aprendo il suo Amazon Salon nell’area di East End Spitalfields di Londra, dove afferma che proverà “l’ultima tecnologia del settore”. Ecco di che si tratta.

Il negozio includerà un’app di realtà aumentata per consentire ai clienti di vedere come appaiono i diversi stili di capelli e colori, prima del taglio. A differenza dei negozi di alimentari Go senza cassa dell’azienda (che si sono espansi a Londra il mese scorso), Amazon Salon non sembra essere un’apertura pilota per una successiva invasione del settore.

Ecco come la società descrive il negozio in un post sul blog ufficiale:

Questo sarà un luogo esperienziale in cui mostreremo nuovi prodotti e tecnologie, e non ci sono attualmente piani per aprire altre sedi di Amazon Salon

Sembra più una trovata di marketing intesa a segnalare le ambizioni dell’azienda nei settori della moda e della bellezza in generale. Questi sono stati settori in cui Amazon ha lottato per farsi strada. L’arrivo dell’Amazon Salon a Londra segue il lancio da parte dell’azienda del suo Amazon Professional Beauty Store nel Regno Unito, un negozio online che vende all’ingrosso prodotti per SPA e saloni alle imprese.

Amazon Salon occuperà 140 metri quadrati di spazio su due piani in Brushfield Street. Oltre ad offrire le app per taglio di capelli AR (e ottenere un vero taglio di capelli), i visitatori potranno testare la nuova tecnologia “punta e impara” che consente loro “semplicemente di indicare il prodotto a cui sono interessati su un display scaffale” per visualizzare ulteriori informazioni e opzioni di acquisto.

L’Amazon Salon sarà inizialmente riservato solo ai dipendenti Amazon e, dunque, almeno inizialmente, non sarà aperto al pubblico. Chissà se queste restrizioni siano solamente limitate al periodo di pandemia in corso.