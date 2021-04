YouTube aggiunge nuove opzioni di qualità video alle app mobili

Youtube sta lanciando un aggiornamento per le sue app iOS e Android che espande il numero di opzioni delle qualità video selezionabili. Ecco di che si tratta.

L’impostazione “qualità dell’immagine superiore” renderà i video ancor più nitidi ove possibile. Ovviamente, il risvolto della medaglia è presto detto: consumerà più dati rispetto alle altre opzioni. Di contro, però, sarà disponibile anche la modalità “risparmio dati“, che come facilmente intuibile aiuterà a consumare meno dati, naturalmente offrendo una una minore fedeltà visiva.

Queste impostazioni si uniscono a quelle esistenti, come “Auto”, che regola automaticamente la qualità del video a seconda della velocità della propria connessione Internet. È, inoltre, possibile selezionare manualmente la risoluzione fino a 4K HDR, anche se lo si dovrà manualmente selezionare per ogni video che si guarda.

YouTube aggiungerà le impostazioni di qualità video come aggiornamento lato server, secondo quanto dichiarato da 9to5 Google, ragion per la quale non sarà necessario installare l’ultima versione dell’app per poter beneficiare delle novità. Per verificare che la vostra app sia già aggiornata, non vi resterà che aprirla sul vostro dispositivo mobile e provare a modificare manualmente la qualità del video in riproduzione.

Quest’ultima novità conferma la volontà e l’impegno di YouTube nell’aggiornare la propria piattaforma. Qualche giorno fa, infatti, si è parlato della possibilità che YouTube Studio ha predisposto uno strumento che consente di verificare violazioni di copyright già durante la fase di upload dei filmati: questo strumento di “Checks” è in grado di esaminare i video già in fase di caricamento, controllando “qualsiasi problema di copyright” che potrebbe restringere o impedirne la visibilità, dunque facilitando il compito di upload a tutti i creator.

Per tutte le novità che riguardano YouTube il link da seguire è questo.