Amazon, disponibile l’app Prime Video per macOS

Amazon ha rilasciato l’app Prime Video in versione nativa per macOS, offrendo da questa il catalogo completo Prime Video, il supporto alla visione offline e agli acquisti in-app.

Al primo avvio bisogna indicare email e password del proprio account Amazon e poi appare il catalogo completo visibile anche via browser. L’app supporta la modalità picture-in-picture (per guardare un video in primo piano in una finestra mentre si usano altre app o il browser) e AirPlay (utile eseguire lo streaming dei contenuti del Mac su una TV HD).

Di particolare interesse il supporto per gli acquisti in-app, consentendo di acquistare o noleggiare film direttamente dall’app, senza passare per il browser.

Amazon spiega che iscrivendosi a Prime Video tramite iTunes (dove disponibile), il pagamento viene addebitato sull’account iTunes alla conferma dell’acquisto e l’iscrizione si rinnova automaticamente ogni mese a meno che il rinnovo automatico non venga disattivato almeno 24 ore prima della fine del periodo di piano attuale. Il rinnovo viene addebitato sull’account nelle 24 ore precedenti la fine di ciascun periodo di piano alla tariffa del piano selezionato.

È possibile gestire la propria iscrizione e disattivare in qualsiasi momento il rinnovo automatico dalla voce “Visualizza il mio account” (nel menu “Store” dell’app App Store) o tramite iTunes.

L’app Prime Video per Mac richiede macOS 11.4 o versioni successive, “pesa” 50,4 MB, è “Universal” (ottimizzata per i Mac con CPU Mx e Intel) e si scarica gratis dal Mac App Store.