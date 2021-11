Safari Technology Preview supporta il refresh rate a 120Hz dei MacBook Pro

Apple ha rilasciato un aggiornamento di Safari Technology Preview, versione sperimentale del browser della Mela che gli utenti possono provare già ora e include funzionalità che arriveranno effettivamente in successivi aggiornamenti del browser.

Il sito 9to5Mac riferisce che nell’ultima versione di Safari Technology Preview è integrato il supporto per la frequenza di aggiornamento a 120Hz, la tecnologia adattiva che sui MacBook Pro 14″ e 16″ 2021 regola in automatico il refresh rate fino a 120Hz in base al movimento di quello che c’è sullo schermo. Sui nuovi MacBook, lo ricordiamo, una tecnologia denominata ProMotion varia automaticamente il refresh rate in base al movimento dei contenuti a video per contribuire a limitare il consumo della batteria e rendere i movimenti sullo schermo ancora più fluidi e reattivi.

La versione 135 di Safari Technology Preview integra il supporto allo scrolling a 120Hz, elemento che dovrebbe rendere lo scorrimento delle pagine web ancora più fluido.

Oltre al supporto all’elevata frequenza di aggiornamento elevata, Safari offre novità relativi ad aspetti tecnici del browser come la selezione dell’Accent Color (colore chiave dell’applicazione), il supporto per le API requestVideoFrameCallback, nuove unità viewport supportate da CSS3 e altro ancora.

L’ultima versione sperimentale del browser Apple è disponibile sia per macOS Big Sur sia per macOS Monterey (si scarica da qui), in questo modo tutti possono scaricarlo, installarlo e provarlo, non solamente gli sviluppatori registrati al programma Developer di Cupertino. Ricordiamo che Safari Technology Preview 135 non si sostituisce alla versione corrente del browser Apple ma si affianca (l’utente vedrà due software distinti e separati nella cartella Applicazioni), in questo modo è possibile mantenere entrambi i programmi installati sulla propria macchina.