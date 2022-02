Supporto PC, hub e auricolari su Amazon in sconto a metà prezzo

Vi serve un supporto per inclinare lo schermo del portatile, oppure un hub per espanderne le porte, o vi serve un paio di auricolari senza fili stile AirPods? Oppure tutti e tre? Quale che sia la necessità, sappiate che questi tre prodotti sono attualmente scontati a metà prezzo su Amazon.

Il supporto è ripiegabile, quindi si può portare facilmente in borsa e in valigia in modo da tirarlo fuori all’occorrenza, che sia una sessione di lavoro in un bar oppure un film sul tavolo della cucina. E’ costruito in alluminio, quindi è robusto ma al contempo molto leggero (sta sui 340 grammi) e permette di sollevare lo schermo da 10 a 13 centimetri circa dal piano di lavoro, con un angolo che varia quindi da 24 a 30 gradi. Può sorreggere qualsiasi computer con schermo che va da 7 a 15,6 pollici, quindi dal tablet o all’e-reader come un Kindle fino ai portatili più ingombranti, e per un peso massimo di 30 chilogrammi.

Costa 18,99 euro ma attivando la casella di sconto attualmente disponibile si risparmiano 8 euro, pagandolo quindi quasi la metà (10,99 euro). L’offerta scade il 20 febbraio.

Il secondo dei tre prodotti in sconto come dicevamo è un hub per espandere le porte del computer. Si collega ad una presa USB-C e in un sol colpo mette a disposizione una presa HDMI con supporto fino alla risoluzione 4K @30 Hz per collegare un monitor esterno, tre prese USB-A 3.0 per lo scambio dei dati fino a 104 Mbps e due lettori di schede, uno per le SD e uno per le microSD, che hanno una capacità massima di 512 GB. Pesa 80 grammi, è molto sottile e compatto e costa 24,99 euro ma col codice B3IGAQR8 da inserire nel carrello prima dell’acquisto si risparmia il 50%, pagandolo 12,49 euro. L’offerta scade il 25 febbraio.

Ultimi della triade sono gli auricolari stile AirPods, piuttosto simili anche nel design ai Pro di Apple. Costruiti in plastica ABS, usano la tecnologia Bluetooth 5.0, hanno un sistema di riduzione del rumore e la custodia di ricarica, coi suoi 300 mAh, offre fino a 4 ore aggiuntive (una ricarica completa dura un’ora). Costano 41,98 euro ma usando il codice JLU8A4NW si pagano la metà: 20,99 euro. Anche in questo caso l’offerta scade il 25 febbraio.