Amazon Echo Show adesso scansiona i codici a barre per la lista della spesa

Amazon ha lanciato, almeno per il momento solo negli USA, una funzione per il suo Echo Show grazie alla quale gli utenti potranno aggiungere elementi alla lista della spesa integrata di Alexa, semplicemente scansionando i codici a barre.

E’ vero che, solitamente, per aggiungere elementi alla lista della spesa tutto ciò di cui si ha bisogno è un comando vocale, ma ci possono essere momenti in cui è necessario aggiungere qualcosa di molto specifico, che potrebbe essere difficile da dettare.

In altri casi, anche dettando l’elemento da aggiungere alla lista della spesa, l’assistente potrebbe non essere in grado di comprendere al 100% quale prodotto aggiungere. E così, per facilitare l’inserimento di queste voci in lista, Amazon ha aggiunto la funzionalità di scansione dei codici a barre, così da essere certi di aggiungere il prodotto desiderato, senza margine di errore.

Secondo VentureBeat, la funzione è disponibile per gli altoparlanti intelligenti Echo Show 5 ed Echo Show 8, entrambi con display. Per avviare il processo, basta dire “Alexa, scansionalo nella mia lista della spesa”, e seguire le istruzioni che appariranno, chiedendo all’utente di allineare il codice a barre del prodotto con la sua controparte digitale sullo schermo.

Quanti lo hanno già testato, come la redazione di The Verge, ne hanno sottolineato il corretto funzionamento, sebbene in alcuni casi abbia aggiunto una lunga descrizione del prodotto (per un cartone di latte), piuttosto che solo il marchio e il tipo di articolo. In ogni caso, in questo modo l’utente sarà sicuro di scegliere al 100% il giusto alimento, magari scongiurando glutine, soia, lattosio e zucchero per i membri della famiglia allergici o intolleranti.

