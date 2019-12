Amazon Echo Show, il perfetto accessorio per il video da cucina è in sconto: 69,99 €

Se vi serve un altoparlante smart che non fa solo quello, riproduce musica e permette di controllare con Alexa vari dispositivi per la casa e pure le telecamere ma vi permette anche di essere usato come sistema di intrattenimento completo capace di mostrare foto e video, su Amazon trovate in sconto Amazon Echo Show 5: 69,99 euro invece che 89,99 euro.

Di questo piccolo dispositivo da scrivania abbiamo scritto diffusamente, pubblicando anche una recensione che dice tutto quello che dovete sapere di esso. In sintesi si tratta di un sistema simile agli Echo Dot ma dotato di uno schermo da 5,5 pollici fa molte più cose. La più “succosa” è la capacità di collegarsi ad internet per mostrare i film, video e documentari di Amazon Prime. Ma oltre a questo, grazie al browser integrato permette di accedere anche ad altri servizi come Youtube i cui video sono riprodotti attraverso la finestra di navigazione.

Echo Dot permette anche di gestire calendari, creare una lista di cose da fare, controllare il meteo e la situazione del traffico, ascoltare brani musicali, stazioni radio e audiolibri. Grazie alla compatibilità con Alexa consente anche di fare chiamata vocale o una videochiamata con amici e familiari che possiedono un dispositivo Echo compatibile o l’App Alexa e pure con Skype.

In termini pratici si tratta del perfetto accessorio da cucina, quando si vuole avere accanto qualche cosa che ci faccia compagnia o ci aiuti a raccogliere informazioni senza ricorrere ad uno schermo TV oppure ad un computer.

Grazie all’interazione con molti modelli di telecamere compatibili come le Arlo, Logitech, Netatmo ed EzWiz permette di controllare altre stanze della casa e pure il giardino e l’ingresso.

Se si vuole è anche possibile usare Echo Show per fare ordini su Amazon, magari di prodotti per la cucina, oppure lo si può mettere in camera da letto, posizionandolo su comodino per essere risvegliati dalla musica oppure dalle previsioni del meteo. Grazie allo schermo da 5,5″ può anche essere una simpatica cornice per foto digitali.

Amazon Echo Show costa 89,99 euro. In occasione del Natale e della campagna sconti valida in questi giorni su Amazon, lo pagate solo 69,99 euro. È in rapida spedizione e lo riceverete per Natale con la possibilità restituirlo entro il 31 gennaio. Perfetto per farne un regalo per la famiglia o per i propri cari e valutarne l’effettiva rispondenza alle proprie (o altrui) attese.

Click qui per acquistare.