Su YouTube una pubblicità dedicata a Apple Arcade

Apple ha diffuso una nuova pubblicità dedicata a Apple Arcade, il servizio in abbonamento che offre accesso a più di 100 giochi. Lo spot, un mix tra mondo reale e virtuale, mostra molti dei giochi disponibili, inclusi il puzzle game “LEGO Builder’s Journey” e “Ultimate Rivals: The Rink”, primo titolo di una nuova serie di videogiochi sportivi che riunisce atleti di hockey, basket, football, baseball e calcio in un unico videogioco.

Lo spot di 68 secondi evidenzia vari titoli e personaggi dei giochi; la musica che si sente durante lo spot è “”Welcome to My World”, brano del 1960 di Dean Martin.

Oltre ai giochi già citati, nello spot si vedono “Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm”, “Skate City”, “Little Orpheus,” “What the Golf” e “Shinsekai: Into the Depths”.

Ricordiamo che Apple Arcade ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,99 euro l’anno, e permette di giocare senza limiti a oltre 100 titoli di qualità su iPhone, iPad, Apple TV e Mac, anche in assenza di connessione Internet.

L’abbonamento può essere usato da tutta la famiglia per un massimo di sei diversi componenti del nucleo familiare. Chi non si è ancora abbonato può usufruire del periodo di prova gratuito della durata di un mese prima che l’abbonamento si rinnovi (e, nel caso, disattivarlo prima della scadenza per non incorrere in costi automatici).

