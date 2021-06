Prime Day: offerta lampo su Amazon Fire TV Stick 2021, solo 24,99 euro

Amazon Fire TV Stick 2021 con nuovo telecomando incluso è in offerta lampo per il Prime Day. Per pochissime ore la pagate 24,99 euro invece di 40, con un risparmio del 38% ma dovete affrettarvi perché nel momento in cui scriviamo quasi la metà delle scorte in magazzino non sono più disponibili.

Per questo dispositivo, introdotto sul mercato a marzo, Amazon indica un miglioramento delle prestazioni di streaming del 50% rispetto alla versione del 2019, ma soprattutto spicca il nuovo telecomando per la prima volta dotato di tasti rapidi per accedere più rapidamente alle app di streaming più utilizzate.

Naturalmente si tratta sempre di un telecomando smart dotato di assistente vocale Alexa, in questo modo l’utente può cercare film e serie TV, richiamare le app e gestire riproduzione e pausa il tutto tramite la voce. Per attivare Alexa è sufficiente premere il pulsante colorato di azzurro in alto, come nei modelli precedenti dove invece era in colore nero.

Rimangono invariati la posizione e le funzioni di tutti i pulsanti principali. La differenza più visibile e utile si trova in basso dove sono stati aggiunti 4 tasti rapidi dedicati ad Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ infine l’ultimo per Amazon Music. Per gli utenti che sempre più guardano la televisione in streaming invece di quella tradizionale la presenza di questi tasti accorcia e velocizza molto le operazioni, evitando di dover aprire menu e navigare nell’interfaccia fino all’app desiderata.

Amazon Fire TV Stick modello 2021 con nuovo telecomando Alexa incluso come dicevamo costa 40 euro ma grazie alle offerte lampo del Prime Day la pagate 24,99 euro fino alla mezzanotte di oggi salvo esaurimento anticipato delle scorte, che sono già state dimezzate.