Prime Day, Samsung The Frame il TV da 65″ che arreda la casa a 1199 € invece che 1799€

Se siete alla ricerca di un TV di generose dimensioni che può arredare il vostro salotto, fino alle mezzanotte di oggi (scorte permettendo) potete comprare ad un prezzo eccezionale il da ben 65 pollici a 1199 euro (invece che 1799 euro).

Stiamo parlando, come si comprende dal nome, di un televisore della serie The Frame, TV nati per essere appesi al muro ed apparire come se fossero dei quadri. Per questo sono stilisticamente minimalisti e presentati con una cornice (nera in questo caso) che li rende perfetti per questo scopo. Quando questo TV è spento presenta una gallerie di opere d’arte che si possono personalizzare per soggetto e nei tempi di rotazione delle opere stesse. Grazie a questa peculiare caratteristica si potrà adattare il TV al proprio stile o ispirazione.

Il sistema è molto sofisticato. L’intelligenza artificiale è grado di apprende le preferenze artistiche, suggerendo opere che potrebbero interessarci. Informa, inoltre, su capolavori nuovi e classici anche se è necessario un abbonamento per avere accesso illimitato alle collezioni d’arte e fotografia, dai grandi classici alle opere contemporanee. Ovviamente è anche possible caricare ed esporre facilmente le proprie fotografie o un nuovo ritratto di famiglia e persino applicare filtri.

Samsung ha pensato questo TV anche per essere posizionato su un mobile come un TV tradizionale e funziona persino in verticale in modalità ritratto Il supporto a parete No Gap Wall-Mount fa sì che The Frame si trasformi in un vero e proprio quadro. Potete anche collegare i vostri dispositivi multimediali alla Mini One Connect Box, per godervi un salotto elegante e minimalista.

A TV acceso per un film o uno spettacolo si potrà godere della migliore tecnologia Samsung. La Tv è basata sulla tecnologia Quantum Dot che restituisce il 100% di volume colore, mentre la tecnologia Dual LED aumenta il contrasto in base alla temperatura di retroilluminazione per una resa cromatica ottimale. Unite, dice Samsung, danno vita a colori ultra-realistici che mantengono inalterati dettagli e consistenze.

Ha funzioni avanzate quali la compatibilità SmartThings per il mirroring e quella con AirPlay 2.

Se 65 pollici per voi sono troppi è anche disponibile sempre in sconto The Frame edizione 2021 da 50 pollici. Oltre alle caratteristiche elencate sopra e ad uno schermo più piccolo, The Frame 50LS03A offre anche un processore Quantum 4K, Adaptive Sound, telecomando a ricarica solare, sensore di movimento (presenta le opere d’arte quando sente un passaggio nella stanza) e molto altro. Maggiori informazioni sul sito di Samsung

Il The Frame da 65 pollici costa solo 1199 euro, la versione da 50 pollici costa 780,90 euro