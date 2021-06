Prime Day: gli sconti piovono anche su cuffie e auricolari Beats

Tra i prodotti più venduti dei Prime Day e dei Black Friday del passato ci sono le cuffie e gli auricolari e tra questi ci sono certamente quelli di Beats. Questo non sorprende, il marchio per l’alta fedeltà di Apple non solo è perfettamente compatibile con gli iPhone e sono costruiti intorno agli stessi processori che abbiamo visto dentro agli AirPods, ma sono anche molto desiderabili da parte del pubblico che acquista cellulari Android.

L’offerta sconto di questi due giorni del Prme Day include molte cuffie che sono già andate in sconto nei mesi passati a per la maggior parte i prezzi che vediamo applicati sono i migliori di sempre o molto vicini ai livelli minimi.

Qualche esempio? Date un’occhiata alle PowerBeats Pro a 159 euro. Si tratta di un prezzo mai visto, di quasi 100 euro più basso di quello di listino. Ma abbiamo prezzi top anche sulle Cuffie Beats Solo3 e sulle Beats Solo Pro. Qui sotto tutti gli sconti beats.

Cuffie Beats Solo3 Wireless ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, 40 ore di ascolto – Oro rosa In offerta a 109,99 € – invece di 199,95 €

sconto 45% – fino al 22 giu 21

Cuffie Beats Solo3 Wireless ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, 40 ore di ascolto – Nero In offerta a 109,99 € – invece di 199,95 €

sconto 45% – fino al 22 giu 21

Cuffie Beats Solo3 Wireless ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, 40 ore di ascolto – Rosso In offerta a 109,99 € – invece di 199,95 €

sconto 45% – fino al 22 giu 21

Beats Solo Pro Wireless Cuffie con cancellazione del rumore ? Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza, 22 ore di ascolto ? Grigio In offerta a 159,00 € – invece di 299,95 €

sconto 47% – fino al 22 giu 21

Beats Solo Pro Wireless Cuffie con cancellazione del rumore ? Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza, 22 ore di ascolto ? Bianco Avorio In offerta a 159,00 € – invece di 299,95 €

sconto 47% – fino al 22 giu 21

Beats Solo Pro Wireless Cuffie con cancellazione del rumore ? Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza, 22 ore di ascolto ? Nero In offerta a 159,00 € – invece di 299,95 €

sconto 47% – fino al 22 giu 21

Auricolari Powerbeats Pro totalmente senza fili ? Chip Apple H1, Bluetooth® di Classe 1, 9 ore di ascolto, auricolari resistenti al sudore ? Giallo primavera In offerta a 159,00 € – invece di 249,95 €

sconto 36% – fino al 22 giu 21

Auricolari Powerbeats Pro wireless ? Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, 9 ore di ascolto, auricolari resistenti al sudore – Muschio In offerta a 159,00 € – invece di 249,95 €

sconto 36% – fino al 22 giu 21

Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, 22 ore di ascolto ? Blu In offerta a 164,99 € – invece di 349,95 €

sconto 53% – fino al 22 giu 21

Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, 22 ore di ascolto ? Nero (Opaco) In offerta a 164,99 € – invece di 349,95 €

sconto 53% – fino al 22 giu 21

Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, 22 ore di ascolto ? Diepgrijs In offerta a 164,99 € – invece di 349,95 €

sconto 53% – fino al 22 giu 21

Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, 22 ore di ascolto ? Bianco In offerta a 164,99 € – invece di 349,95 €

sconto 53% – fino al 22 giu 21

Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, 22 ore di ascolto ? Nero/Rosso (Ribelle) In offerta a 164,99 € – invece di 349,95 €

sconto 53% – fino al 22 giu 21

Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, 22 ore di ascolto ? Nero (Mezzanotte)

164,99 € – invece di 349,95 €

sconto 53% – fino al 22 giu 21

Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, 22 ore di ascolto ? Rosso In offerta a 164,99 € – invece di 349,95 €

sconto 53% – fino al 22 giu 21

Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte Prime Day visitando la pagina dedicata alle offerte, seguendoci con Telegram (canale @offertemacitynet), oppure visitando la sezione di Macitynet.it con tutte le offerte del Prime Day.