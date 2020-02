Amazon Fire TV Stick al prezzo del Black Friday: 29,99 euro

La Amazon Fire TV Stick torna al prezzo del Black Friday. L’offerta è una delle tante che riguardano i dispositivi Amazon e grazie ad essa potete comprare questo dispositivo, diretto concorrente di Google Chromecast e per alcuni aspetti anche di Apple Tv, a solo 24,99 euro invece che 40 euro.

Si collega al TV tramite HDMI, l’ingombro è minimo (è poco più grande di una comune chiavetta USB) e si controlla tramite l’apposito telecomando Alexa incluso nella confezione. Con a chiavetta potete avere oditi uno streaming rapido e senza interruzioni grazie al processore quad core e 8 GB per archiviare video, applicazioni e giochi. Se siete iscritti ad Amazon Prime avete anche accesso ai contenuti Prime Video. In pratica grazie alla chiavetta potete trasformare qualunque TV con una porta HDMI in un TV smart

Non troppo tempo fa Apple ed Amazon hanno deciso di rendere disponibile l’app Apple TV che permette agli utenti di Amazon Fire TV di utilizzare anche attraverso i dispositivi smart di Amazon l’abbonamento ad Apple TV+ e vedere i contenuti originali per la televisione di Cupertino. Ovviamente potrete vedere sulla TV connessa con Fire TV Stick anche tutti i contenuti dei principali fornitori di contenuti video come RaiPlay, Netflix, Dazn, Youtube e così via.

Da segnalare che stiamo parlando della Fire TV Stick Basic che garantisce video in Full HD e non della versione 4K che comunque è pure in sconto (44,99 euro invece che 59,99 euro)

Click qui per comprare