iPhone e iPad al bando in Colombia per violazione di un brevetto Ericsson

Gli iPhone e gli iPad con tecnologia 5G sono stati banditi dalla vendita e la loro importazione vietata in Colombia, decisione arrivata dopo che un tribunale ha stabilito che i prodotti Apple in questione violano un brevetto di cui è titolare Ericsson.

Lo riferisce Appleinsider evidenziando l’escalation nelle cause per violazione di brevetto che vede contrapposte Apple e Ericsson. La Mela è stata colpita dalla decisione di un tribunale di Bogotà. Le due aziende, lo ricordiamo, sono in lotta per brevetti legati al 5G di proprietà Ericsson e che Apple, secondo la multinazionale svedese avrebbe violato.

Il tribunale del distretto di Bogotà ha dichiarato in aprile che l’hardware Apple con 5G vìola il brevetto colombiano NC2019/0003681. Sul blog FOSS Patents si spiega che il brevetto in questione è considerato brevetto essenziale per il 5G, concesso a Ericsson nel 2019 e per i giudici valido fino a dicembre 2037.

Dopo la procedura di infrazione di aprile, Ericsson aveva il mese successivo versato a garanzia 50.000$ per la certificazione del titolo esecutivo; il tribunale ha ordinato un’ingiunzione preliminare il 6 luglio con ripercussioni per Colombia S.A.S, filiale della casa di Cupertino in Colombia.

Secondo i termini di questa ingiunzione, Apple non può importare, vendere, pubblicizzare e commercializzare in alcun modo i prodotti che violano il brevetto oggetto di contestazione: in altre parole gli iPhone e gli iPad con 5G. Apple deve inoltre “comunicare e avvisare” rivenditori, piattaforme social, mass media e altre entità a garanzia della conformità della decisione.

Il tribunale ha anche ordinato all’autorità doganale – la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales – di vietare l’importazione dei prodotti in questione.

Apple sta ricorrendo in appello, ma a quanto pare vi sono intoppi nella procedura: il giudice Ronald Neil Orozco Gomez ha stabilito che per il caso in questione non si possa pretendere o dare esecuzione a un decreto ingiuntivo da un paese straniero, elemento che limita l’opponibilità sull’ingiunzione preliminare. L’ordinanza del tribunale, definita anti-antisuit injunction, è un provvedimento concesso su istanza di una parte che intenda impedire alla controparte di avviare o proseguire un giudizio in un altro Stato, sulla base del rilievo che tale azione viola una clausola compromissoria o di scelta della giurisdizione.

L’azienda svedese e Apple hanno siglato accordi nel 2020 dopo precedenti contenziosi riguardanti standard tecnologici essenziali, come quelli relativi a LTE, ma anche altri che riguardano tecnologie che non devono necessariamente essere concesse per lo sfruttamento secondo condizioni di licenza eque, ragionevoli e non discriminatorie (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory, FRAND).

Quanto accaduto in Colombia è l’ultimo di una serie di scontri che vedono le due aziende contrapposte in tribunale nel Regno Unito, con la International Trade Commission statunitense, che ha visto Ericsson attaccare un distributore brasiliano e scatenare azioni legali in Europa.