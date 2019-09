Amazon Fire TV Stick ora è 4K, aggiunge telecomando vocale, interfaccia a video e associa Amazon Echo

Se Fire TV è stata un buon successo con 37 milioni di utenti ad oggi, l’introduzione in Europa di nuovi modelli più potenti e l’attesa disponibilità del controllo vocale in paesi come l’Italia dovrebbe incrementare l’introduzione della chiavetta che fa diventare smart qualsiasi TV e porta il controllo vocale e i servizi di Alexa praticamente allo stesso livello degli speaker intelligenti Amazon Echo.

Arriva quindi anche nel nostro paese Fire TV Stick 4K con il telecomando vocale Alexa: quest’ultimo è in grado di funzionare anche con la versione precedente Fire TV Stick Basic (ancora in vendita) ed è commercializzato come add-on.

Il telecomando vocale Alexa permette di effettuare ricerche vocali, controllare i contenuti, il volume e l’accensione su dispositivi compatibili e oltre a questo è in grado di collaborare con qualsiasi dispositivo Echo per il controllo vocale da remoto delle funzioni base della TV come accensione, spegnimento, volume etc.

Ma non basta, per rendere l’esperienza utente migliore Amazon ha pensato di rendere più accattivante l’esperienza utente con una pagina più dinamica con suggerimenti sui contenuti che ovviamente privilegiano Prime Video ma comprendono anche contenuti di Netflix e tutti gli altri servizi di streaming che Fire TV è in grado di veicolare: sono compresi infatti anche RayPlay, Infinity, DAZN, TIM Vision, Youtube e, novità degli annunci in quella che è stata la prima vera presentazione globale di Fire TV ad IFA Berlino, anche Eurosport Playet con i diritti di trasmissione delle Olimpiadi 2020 in 4K.

Ora gli utenti potranno semplicemente chiedere ad Alexa di riprodurre un programma, controllare le previsioni del tempo o aprire un’app, tutto con la propria voce.

La potenza del 4K

Fire TV Stick 4K rappresenta la chiavetta streaming con il miglior rapporto prezzo/prestazioni sul mercato e con una notevole compatibilità anche per i vari formati HDR: supporta infatti Dolby Vision, HDR e HDR10+.

Per trovare facilmente film e serie TV in 4K Ultra HD basta premere un tasto e chiedere “Alexa, cerca film in 4K”.

Per chi non ha un TV 4K e vuole risparmiare c’è ora Fire TV Stick (in pratica la vecchia versione Basic con il telecomando Alexa incluso al posto del vecchio): supporta lo streaming in 1080p (Full HD) e Dolby Audio.

Qui sotto la confezione per il mercato italiano. Vedremo un dettaglio nel nostro Hand-on che pubblicheremo in giornata.

Come funziona il telecomando Alexa

Unendo la tecnologia Bluetooth a quella infrarossi e il servizio cloud Amazon, il telecomando vocale Alexa consente di accendere la TV e le apparecchiature AV compatibili con un unico dispositivo. Il telecomando vocale Alexa offre inoltre i pulsanti per l’accensione, la regolazione e la disattivazione del volume, oltre alla possibilità di utilizzare i comandi vocali per trovare e gestire i contenuti. Come abbiamo detto il telecomando vocale Alexa è compatibile anche Fire TV Basic Edition e può essere acquistato in un secondo momento per allargare le sue potenzialità (in questi giorni c’è uno sconto del 5% per invogliare gli utenti all’upgrade).

Premendo il pulsante. con il microfono grazie ad Alexa, gli utenti possono chiedere musica, previsioni del tempo, notizie e informazioni, mentre con Alexa su Fire TV possono aprire app, riprodurre programmi, cercare un film specifico e fare altro ancora utilizzando solo la propria voce: basta chiedere “Alexa, trova commedie francesi” o “Alexa, apri Netflix”.

Oltre a questo si possono lanciare direttamente file e serie tv con la scelta dell’episodio con comandi del tipo “Alexa, riproduci Jack Ryan di Tom Clancy”. Si può navigare con la voce avanti e indietro all’interno del programma o del film che si sta guardando con Prime Video è facile: basta usare comandi vocali come “vai avanti di 10 minuti”, “riproduci dall’inizio”, “pausa” o “prossimo episodio”. I controlli vocali in-app di YouTube e Netflix saranno disponibili già quest’anno.

La TV diventa un sistema di controllo wireless per domotica e telecamere

Grazie al wi-fi incluso e alle capacità di interazione di Alexa è possibile vedere le immagini delle vostre telecamere di sicurezza in diretta o di controllare luci, termostati e altri dispositivi per la Casa Intelligente compatibili; ad esempio, con una telecamera intelligente di Ring o altri marchi è possibile verificare chi si trova alla porta o vedere in streaming la stanza dei bambini.

A partire da oggi, i clienti possono anche associare i dispositivi Echo compatibili con Fire TV, in modo da poter utilizzare Alexa su Fire TV senza dover prendere in mano il telecomando. Basta dire “Alexa, apri YouTube”, “Alexa, mostrami la porta d’ingresso” o “Alexa, cerca le serie TV su Fire TV”.

Alexa diventa sempre più intelligente: Alexa su Fire TV continuerà a migliorare anche dopo l’acquisto con nuove Skill, funzionalità software e applicazioni aggiunte regolarmente.

Tante App, non solo streaming

Oltre ai notiziari in diretta e in differita (si possono vedere le ultime news principaly di Sky TG 24 ade esempio), eventi sportivi e contenuti on-demand per l’intrattenimento è possibile scoprire migliaia di canali, app e Skill Alexa con centinaia di app per la cucina, il fitness, i giochi è si può ascoltare la propria musica preferita su Amazon Music, Spotify e TuneIn. In alcuni casi potrebbe essere necessario un abbonamento separato.

Prezzi al pubblico di tutte le combinazioni

Fire TV Stick 4K

Si acquista a partire dal 4 Settembre e per un periodo di tempo limitato ad un prezzo speciale di lancio di 44,99€ (con un risparmio di 15€), invece di 59,99€. Fire TV Stick 4K include il telecomando vocale Alexa.

Fire TV Stick (full HD – 1080p)

Si acquista a partire dal 4 Settembre e per un periodo di tempo limitato al prezzo speciale di lancio di 24,99€ (con un risparmio di 15€), invece di 39,99€. Fire TV Stick include il telecomando vocale Alexa.

Telecomando vocale Alexa

Con comandi per accensione/spegnimento, regolazione del volume e controllo dei dispositivi.

Si acquista a partire dal 4 Settembre e per un periodo di tempo limitato al prezzo speciale di lancio di 14,99€ (con uno sconto del 50%) invece di 29,99€. Il telecomando singolo può essere abbinato a Fire TV Basic Edition (il modello base già in vendita dal 2017 e che abbiamo recensito su macitynet.it) per regolare l’accensione e il volume su TV, soundbar e apparecchiature AV compatibili.

Per chi volesse abbinare un Amazon Echo per i comandi vocali “esterni” in questi giorni ci sono una serie di interessanti offerte anche su dispositivi singoli e kit.