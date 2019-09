BioCase, la custodia biodegradabile di Sketch per iPhone 2019

Ma quanto inquinano le custodie per gli smartphone? Tutte in plastica, se ne accumulano tantissime per moda e se ne buttano altrettante per stanchezza. Finalmente è pronta la risposta ecologica a tutto questo: si chiama BioCase ed è una custodia completamente biodegradabile costruita su misura degli iPhone in arrivo tra pochi giorni.

L’azienda SKETCH, che la produce, la mostrerà in anteprima all’IFA di Berlino, la fiera dell’elettronica che sarà aperta al pubblico a partire da venerdì 6 settembre e che sarà seguita da due nostri inviati (i quali non tarderanno ad aggiornare l’articolo con foto sul campo e notizie aggiuntive non appena ne avranno raccolte).

Intanto vi possiamo dire che questa custodia è stata creata in ottica di rispetto per l’ambiente: le materie plastiche monouso continuano ad inquinare gli oceani della Terra – spiega un portavoce dell’azienda – mettendo in pericolo la fauna selvatica ed infiltrandosi nella sua catena alimentare. Il nostro obiettivo è proteggere tutto questo e…i dispositivi mobili.

Si perché BioCase è una custodia ecologica realizzata in PBAT, una bioplastica che si biodegrada completamente nel momento in cui viene gettata nella raccolta dell’umido e quindi automaticamente inserita all’interno di un impianto di compostaggio, ma allo stesso tempo la presenza di fibre di bambù la rendono resistente e flessibile.

La custodia è stata sottoposta a diversi test di resistenza che la certificano come sufficientemente protettiva nei confronti dello smartphone per cadute ad un’altezza massima di 1,5 metri. Riesce infatti a proteggere adeguatamente lo schermo grazie ad un bordino rialzato che lo incornicia e ne evita il contatto con la superficie nel caso in cui il telefono dovesse cadere a faccia in giù su un terreno completamente pianeggiante (senza cioè rocce o particolari sporgenze).

L’obiettivo dell’azienda è quello di ridurre il proprio impatto ambientale a zero e generare il 50% dei profitti attraverso la vendita di prodotti eco-compatibili entro il 2022. Oltre a questa nuova custodia SKETCH infatti utilizza un materiale composto per la produzione di imballaggi biodegradabili conforme alle norme europee EN 13432 e EN 14995 e alle equivalenti ASTM D6400 e ASTM D6868 americane.

Come dicevamo BioCase è costruita sulle forme di quelli che potrebbero chiamarsi iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max, cioè i nuovi iPhone della linea 2019 che sarà presentata da Apple martedì 10 settembre (a proposito, ricordatevi di collegarvi su Macitynet a partire dalle ore 18:00 per seguire con noi la diretta con traduzione in italiano in tempo reale), perciò dare un’occhiata alle custodie già questi giorni grazie alla fiera di Berlino sarà un’ottima occasione per confermarvi in anticipo quelle che saranno le forme dei nuovi telefoni di Cupertino.