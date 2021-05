Amazon rimuove venditori di accessori che pubblicavano recensioni false

Una rete di recensioni false è stata smascherata da Amazon e quest’ultima ha intrapreso azioni specifiche contro alcuni produttori e le false recensioni che facevano pubblicare.

Il sito SafetyDetectives spiega che la rete di false recensioni è stata scoperta grazie ad database non protetto situato in Cina. I ricercatori di SafetyDetective hanno scoperto di fatto un ben 7GB di dati di circa 200.000 persone che in tutto il mondo si occupavano di scrivere recensioni false su Amazon.

I vendor chiedevano di dimostrare di avere fatto gli acquisti, proponendo successivamente un rimborso su PayPal e la possibilità di trattenere gli oggetti. Il tutto per avere recensioni positive con cinque stelle. Agli utenti che partecipavano era richiesto un testo di una lunghezza minima e foto a dimostrazione che avevano effettivamente acquistato il prodotto.

Pe evitare che Amazon si accorgesse di qualcosa vendor e utenti che partecipavano allo schema comunicavano con strumenti esterni a quelli del sito di e-commerce, usando piattaforme come WhatsApp o Signal: i pagamenti si effettuavano, come accennato, con PayPal.

In molti casi i vendor contattatavano direttamente gli utenti, offrendo prodotti gratuiti in cambio di una recensione positiva. I venditori e i recensori rischiano di venir puniti per falso in base a leggi specifiche di diversi Paesi ed è lecito prevedere azioni da parte di Amazon nei confronti dei venditori disonesti.

La beffa aggiuntiva per quanti partecipavano a questo imbroglio è che dettagli sugli utenti (nome e nickname) e i dettagli delle aziende che seguivano questo schema (nome, email e numeri di telefono) sono stati esposti pubblicamente, in barba ad ogni norma sulla privacy senza password o cifratura di alcun tipo.

Tra i vendor che seguivano questa pratica e non si trovano più su Amazon, ci sono aziende importanti come Tomtop, Aukey e Mpow. Prodotti come quelli di Aukey, alcuni dei quali segnati appunto da un ottimo rapporto qualità/prezzo e che non avrebbero avuto bisogno di recensioni false, sembrano essere presenti in numero ridotto su Amazon in questi giorni, altri sono spariti molti non sono disponibili, mentre in precedenza era possibile trovare un numero sterminato di prodotti e accessori inclusi cavi, alimentatori, caricabatterie wireless, ecc.