Amazon lancia HAUL con prodotti a meno di 20 euro, Temu non ti temo

C’era da aspettarselo: Amazon inizia a sentire la concorrenza di siti come Temu, Aliexpress e simili e la risposta è già nota fin dallo scorso anno: si chiama Amazon Haul. Si tratta di una nuova sezione dedicata allo shopping di prodotti di uso quotidiano a prezzi estremamente convenienti. Adesso approda anche in Italia, seppure in versione beta.

Questa nuova piattaforma è integrata sia nell’app che nel sito principale di Amazon, quindi non occorre scaricare un’app dedicata e non bisogna nemmeno cambiare pagina web: di fatto si tratta di un nuovo negozio all’interno del colosso Amazon.

Al momento offre già migliaia di articoli con un prezzo massimo di 20 euro, la maggior parte addirittura sotto i 10 euro e in alcuni casi persino a partire da solamente 1 euro, contrassegnati dal badge “prezzi da urlo”. La gamma di prodotti disponibili all’interno di questa piattaforma include moda, articoli per la casa, elettronica e lifestyle, offrendo così una vasta scelta per ogni esigenza.

Shopping Veloce

Per iniziare a fare acquisti su Amazon Haul basta aggiornare l’app di Amazon sul proprio dispositivo mobile o accedere da desktop. È sufficiente cercare “Haul” nella barra di ricerca o selezionare la voce corrispondente nel menu principale. L’interfaccia presenta una grafica leggermente diversa dall’app standard, caratterizzata da una tonalità viola predominante che rende l’esperienza di acquisto più coinvolgente e immediata.

Vantaggi e Offerte Esclusive

Amazon Haul non offre solo prezzi modici, ma anche sconti progressivi che premiano acquisti più consistenti, come avviene proprio nelle citate piattaforme cinesi concorrenti. In questo caso si ottiene uno sconto del 5% per ordini superiori a 30 euro e del 10% per quelli oltre i 50 euro.

Inoltre, per i prodotti della sezione “prezzi da urlo”, è attiva una promozione speciale che permette di ottenere il 50% di sconto sull’acquisto di due articoli. La spedizione è gratuita per ordini pari o superiori a 15 euro, mentre per importi inferiori è previsto un costo fisso di 3,50 euro.

Garanzie e Resi

Veniamo a uno dei vantaggi offerti da questa piattaforma: Amazon Haul significa godere delle stesse garanzie di sicurezza di Amazon tradizionale. Nelle pagine ufficiali del servizio, Amazon spiega che tutti i prodotti sono sottoposti a controlli di conformità e rispondono alle politiche aziendali e normative vigenti.

Da notare che i clienti possono usufruire di resi gratuiti entro 15 giorni dalla consegna, con la maggior parte dei punti di ritiro che si occupano direttamente dell’imballaggio e della spedizione di ritorno, semplificando così la procedura.

Tempi di Consegna e Limitazioni

Il rovescio della medaglia, come del resto capita su Temu & Co. sono i tempi di consegna. Gli ordini effettuati su Amazon Haul vengono consegnati entro un massimo di due settimane, quindi i tempi sono decisamente più lunghi rispetto al servizio Prime tradizionale.

Va anche sottolineato che questa sezione non è inclusa nei vantaggi di spedizione Prime e non è disponibile per clienti Amazon Business. Inoltre, non è possibile effettuare cambi per gli articoli acquistati.

Amazon Haul, dunque, rappresenta una risposta diretta alle piattaforme low-cost come Temu e Shein, offrendo prodotti alla portata di tutti con la sicurezza e l’affidabilità tipiche dei servizi Amazon.