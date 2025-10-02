Le prime app con Apple Intelligence sono su App Store

Con l’arrivo delle versioni definitve di iOS 26, iPadOS 26 e macOS 26, gli sviluppatori possono offrire nuove funzionalità che sfruttano il Large Language Model (LLM) on device, su cui si basa Apple Intelligence. L’architettura logica in questione (Foundation Models framework) consente di creare nuove funzioni che proteggono la privacy dell’utente e sono disponibili offline, usando un’inferenza dell’AI priva di costi.

Su Apple App Store sono disponibili app di vario tipo, dalla salute al fitness, dall’istruzione alla produttività, che sono già in grado di sfruttare il framework Foundation Models. Riportiamo l’elenco delle prime app qui di seguito:

App per salute e fitness

SmartGym permette di i pianificare e monitorare gli allenamenti. Sfruttando il framework Foundation Models, permette all’utente di descrivere un allenamento e trasformarlo in una routine strutturata con serie, ripetizioni e recuperi che si adegua in base agli attrezzi utilizzati. La funzione Smart Trainer continua ad apprendere dagli allenamenti e offre suggerimenti, per esempio adattare le ripetizioni, variare i pesi o creare nuove routine. Ogni suggerimento include una spiegazione chiara per illustrare il ragionamento alla base degli adattamenti consigliati.

SmartGym genera inoltre riepiloghi completi sui dati degli allenamenti, tra cui panoramiche sui progressi mensili, analisi delle routine e prestazioni raggiunte nei singoli esercizi, il tutto presentato in un formato semplice e comprensibile.

L’utente può ricevere messaggi con consigli che si adattano al suo stile preferito e, dopo aver completato un allenamento, può aggiungere appunti personali o generare in automatico una nota completa basata sui dati raccolti. Ogni volta che si apre l’app, SmartGym saluta con un messaggio dinamico personalizzato, generato in tempo reale e basato sui dati di fitness più recenti.

Stoic è un’app di journaling che aiuta l’utente a capire meglio le sue emozioni e offre suggerimenti su come essere più felici e produttivi, e su come superare gli ostacoli. Sfruttando il framework Foundation Models, propone suggerimenti per la scrittura del diario con un elevato livello di personalizzazione, poiché vengono generati a partire da ciò che ha scritto l’utente.

L’app può fornire suggerimenti contestuali che invitano a riflettere, oltre a messaggi personalizzati che fungono da punto di partenza per inserire note e altro. È anche possibile riflettere sulle note inserite in passato tramite viste ottimizzate rese possibili dal framework Foundation Models, che consentono per esempio di leggere riassunti delle voci del diario, organizzare le note correlate e trovare informazioni con una funzione di ricerca migliorata che usa il linguaggio naturale.

Per esempio, se una persona scrive di essere giù di morale o di aver dormito male, riceverà un messaggio empatico di incoraggiamento. Stoic può anche inviare notifiche basate sul contesto per ricordare all’utente note o stati d’animo che ha registrato di recente nel diario. I suggerimenti vengono generati interamente on-device, perciò le informazioni personali rimangono riservate.

SwingVision è un’app che aiuta ad affinare le capacità nel tennis e nel pickleball, generando suggerimenti che consentono all’utente di migliorare il proprio gioco. L’app usa il framework Foundation Models per analizzare video delle partite dell’utente forniti come output dai modelli Core ML, e generare un feedback specifico e pratico.

7 Minute Workout permette di creare allenamenti dinamici usando il linguaggio naturale; per esempio, è possibile richiedere all’app di evitare esercizi che potrebbero aggravare una lesione, oppure di suggerire attività specifiche in preparazione a un evento. L’app offre inoltre un feedback motivazionale con un tono naturale e amichevole.

L’app di journaling Gratitude genera riepiloghi settimanali dettagliati di sfide, successi, intenzioni e asserzioni suggerite. Usando il framework Foundation Models, l’app trasforma le voci del diario in asserzioni personali e basate sul contesto.

Train Fitness sfrutta il framework Foundation Models di Apple per suggerire all’utente il prossimo esercizio quando l’attrezzo necessario non è disponibile. È possibile perfezionare gli allenamenti inserendo istruzioni specifiche, per esempio i tipi di esercizi preferiti o eventuali limitazioni muscolari.

Motivation suggerisce promemoria positivi, organizza i contenuti preferiti dell’utente in categorie tematiche ed emotive, mentre Streaks suggerisce in modo intelligente le attività negli elenchi di cose da fare classificandole in automatico.

Wakeout! genera pause personalizzate in cui fare movimento e spiega in modo dettagliato perché è stato scelto un certo esercizio. Usando strutture generabili, il foundation model sceglie tra migliaia di video disponibili proponendo la giusta routine per ogni utente.

App didattiche

CellWalk è una coinvolgente app di biologia che permette di esplorare nel dettaglio una cellula 3D fino al livello molecolare, o di fare un tour attraverso le strutture molecolari della vita. L’app consente a studenti e ricercatori di selezionare termini poco familiari per ulteriore chiarezza. Usa il framework Foundation Models per generare una spiegazione colloquiale del termine, affidandosi al tool calling per basare le risposte sulle informazioni scientifiche dell’app. Quando si configura un profilo utente, CellWalk personalizza le spiegazioni in base al livello di conoscenze, conservando la cronologia delle interazioni per consolidare l’apprendimento.

Il tutor AI di Grammo aiuta a imparare la grammatica inglese, usa un linguaggio colloquiale per spiegare all’utente perché una sua risposta in un esercizio era sbagliata; include una sezione di esercizi che genera al volo nuove domande se l’utente desidera approfondire un argomento.

Lil Artist (Giochi Educativi per ragazzi)unisce le capacità del framework Foundation Models all’API ImageCreator per personalizzare storie illustrate per l’infanzia. I più piccoli possono selezionare personaggi e temi nell’interfaccia utente dell’app, anziché usare un campo di testo libero, così l’esperienza risulta più accessibile e coinvolgente.

In Vocabulary il modello di fondazione on-device usa la comprensione del linguaggio naturale per classificarle in temi personalizzati come “verbi”, “anatomia” o “difficili”, rendendo più efficace l’organizzazione e la possibilità di rivedere i contenuti ed esercitarsi.

In Platzi, una vasta piattaforma didattica per ispanofoni, l’utente può fare domande specifiche sui contenuti visualizzati di recente in un video e ricevere rapidamente una risposta. Basando il modello on-device sul contesto della lezione, l’app è in grado di rispondere in modo colloquiale alle domande dell’utente su quella specifica lezione.

Creatività e produttività

Stuff è un’app progettata per monitorare di cose da fare che vengono in mente durante il giorno, organizzare la vita quotidiana e raggiungere gli obiettivi. Grazie al framework Foundation Models, l’app capisce date, tag ed elenchi man mano che l’utente scrive. Per esempio, basta scrivere “Chiamare Sofia venerdì” e Stuff inserirà i dettagli dove serve.

Con Listen Mode, l’utente può parlare anziché scrivere; per esempio, può dire “Fare il bucato stasera” e “Preparare la gita del prossimo weekend”, e Stuff trasformerà i suoi pensieri in attività organizzate e modificabili. In Scan Mode, l’utente può acquisire attività da note scritte a mano, anche da paragrafi o scarabocchi, e aggiungerle direttamente in Stuff.

Per chi vuole realizzare il suo primo vlog o creare contenuti per i suoi canali social, l’interfaccia di VLLO rende semplice l’editing video. VLLO porta l’editing video a un nuovo livello integrando il framework Foundation Models e il framework Vision di Apple. VLLO analizza in modo intelligente l’anteprima di un video e suggerisce in automatico la musica di sottofondo perfetta e adesivi dinamici su misura per ogni scena.

Signeasy è un’app che può generare riassunti, evidenziare i punti chiave e supportare un’interfaccia in cui l’utente può fare domande specifiche su un documento e ricevere rapidamente una risposta, il tutto in un linguaggio colloquiale. Agenda ha creato Ask Agenda, un assistente intelligente a cui l’utente può fare domande sulla propria libreria di appunti. Ask Agenda ricerca le informazioni pertinenti e fornisce una risposta in un linguaggio semplice, con link agli appunti più rilevanti.

Detail: AI Video Editor usa il framework Foundation Models per trasformare una bozza in un copione per il gobbo elettronico, pronto per la registrazione. Quando il video è pronto per essere condiviso, è possibile generare in automatico anche titolo, descrizione, hashtag e messaggi.

Essayist sfrutta il framework Vision di Apple e il framework Foundation Models per estrapolare informazioni dai PDF e convertirle in citazioni e riferimenti strutturati. Basta trascinare un PDF per generare all’istante un riferimento nello stile di citazione preferito.

OmniFocus 4, un’app che aiuta a creare al volo attività e organizzarle con progetti, tag e date, ora è in grado di generare progetti e passaggi successivi per conto dell’utente, per esempio elencando le cose da mettere in valigia per un viaggio. L’app può fornire automaticamente suggerimenti basati sui tag esistenti e persino proporre nuovi tag per i contenuti acquisiti.

Il framework Foundation Models è integrato con Swift e permette di inviare richieste al modello on-device con 3 miliardi di parametri direttamente dal codice esistente. Per tutte le notizie sull’intelligenza artificiale si parte da questa pagina di macitynet.