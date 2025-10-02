Apple Watch ti avviserà se perde la resistenza all’acqua

I futuri Apple Watch saranno in grado di mostrare un avviso per informare l’utente quando l’impermeabilizzazione e le guarnizioni resistenti all’acqua inizieranno a degradarsi, sono logore e dovrebbero essere sostituite.
È quanto si evince da un brevetto Apple denominato “Seal Integrity Diagnostics System”. Nella richiesta di brevetto il colosso di Cupertino spiega che molti dispositivi elettronici, inclusi telefoni e smartwatch, sono sempre più usati durante le attività in acqua come nuoto, immersioni subacquee, ma anche mentre si fa la doccia o altre attività con questi oggetti sottoposti a schizzi o completamente immersi.
L’impermeabilità degli Apple Watch
Apple spiega che quando un dispositivo come l’Apple Watch viene accidentalmente a contatto con saponi, shampoo, balsami, lozioni, profumi, solventi, detergenti, acidi o alimenti acidi, repellenti per insetti, creme solari, oli, tinture per capelli o qualsiasi sostanza diversa dall’acqua, deve essere pulito con acqua corrente tiepida e asciugato con un panno privo di pelucchi.
Le sostanze chimiche presenti in questi prodotti potrebbero danneggiare le guarnizioni che garantiscono la tenuta all’acqua e le membrane acustiche. L’integrità delle guarnizioni è importante per il corretto funzionamento del dispositivo dal momento che l’acqua in ingresso potrebbe danneggiare i componenti elettronici.
In fase di produzione i dispositivi vengono testati per verificare l’integrità della tenuta prima della spedizione nei negozi, ma questa potrebbe venire meno man mano che passa il tempo a causa di disattenzioni quando si indossa il dispositivo, strappi, corrosioni e così via.
Che cosa è indicato nel brevetto di Apple?
In un brevetto di Apple si fa riferimento a un sistema di avvisi in grado di segnalare all’utente potenziali problemi di usura delle guarnizioni di Apple Watch e forse anche di iPhone.
Nel brevetto la multinazionale di Cupertino parla di “sensori audio configurati per individuare il livello di pressione acustica nell’alloggiamento e un processore configurato per determinare il livello di perdita nell’involucro tenendo in parte conto della pressione acustica.
Gli Apple Watch sono tutti impermeabili?
La società spiega che Apple Watch è resistente agli schizzi e all’acqua, È possibile indossare e usare Apple Watch durante attività come l’esercizio fisico (l’esposizione al sudore non comporta danni), mentre si cammina sotto la pioggia e quando ci laviamo le mani.
- Apple Watch Ultra permette di partecipare a sport acquatici ad alta velocità e immersioni subacquee ricreative fino a 40 metri.
- Apple Watch Series 1 e Apple Watch (1a generazione) hanno una resistenza all’acqua di grado IPX7 in base allo standard IEC 60529.
- Apple Watch Series 2 e modelli successivi hanno una resistenza all’acqua fino a 50 metri in base allo standard ISO 22810:2010.
- Apple Watch Ultra e modelli successivi hanno una resistenza all’acqua di 100 metri in base allo standard ISO 22810:2010 ed è conforme alla norma EN13319.
- Apple Watch Series 7 e modelli successivi hanno una resistenza alla polvere di grado IP6X.
- Apple Watch Ultra e modelli successivi hanno una resistenza alla polvere di grado IP6X.
- Il cinturino a maglie magnetiche, il cinturino Modern (con FineWoven), il cinturino a maglie in pelle, il cinturino Modern (con pelle), il loop in maglia milanese, i bracciali a maglie e i cinturini in pelle e in tessuto a maglia Hermès non sono resistenti all’acqua.
Apple registra annualmente centinaia di brevetti
Ricordiamo che Apple presenta annualmente decine e decine di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple è possibile consultare la sezione dedicata di macitynet.