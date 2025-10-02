Apple Watch ti avviserà se perde la resistenza all’acqua

I futuri Apple Watch saranno in grado di mostrare un avviso per informare l’utente quando l’impermeabilizzazione e le guarnizioni resistenti all’acqua inizieranno a degradarsi, sono logore e dovrebbero essere sostituite.

È quanto si evince da un brevetto Apple denominato “Seal Integrity Diagnostics System”. Nella richiesta di brevetto il colosso di Cupertino spiega che molti dispositivi elettronici, inclusi telefoni e smartwatch, sono sempre più usati durante le attività in acqua come nuoto, immersioni subacquee, ma anche mentre si fa la doccia o altre attività con questi oggetti sottoposti a schizzi o completamente immersi.

L’impermeabilità degli Apple Watch

Apple spiega che quando un dispositivo come l’Apple Watch viene accidentalmente a contatto con saponi, shampoo, balsami, lozioni, profumi, solventi, detergenti, acidi o alimenti acidi, repellenti per insetti, creme solari, oli, tinture per capelli o qualsiasi sostanza diversa dall’acqua, deve essere pulito con acqua corrente tiepida e asciugato con un panno privo di pelucchi.

Le sostanze chimiche presenti in questi prodotti potrebbero danneggiare le guarnizioni che garantiscono la tenuta all’acqua e le membrane acustiche. L’integrità delle guarnizioni è importante per il corretto funzionamento del dispositivo dal momento che l’acqua in ingresso potrebbe danneggiare i componenti elettronici.

In fase di produzione i dispositivi vengono testati per verificare l’integrità della tenuta prima della spedizione nei negozi, ma questa potrebbe venire meno man mano che passa il tempo a causa di disattenzioni quando si indossa il dispositivo, strappi, corrosioni e così via.

Che cosa è indicato nel brevetto di Apple?

In un brevetto di Apple si fa riferimento a un sistema di avvisi in grado di segnalare all’utente potenziali problemi di usura delle guarnizioni di Apple Watch e forse anche di iPhone.

Nel brevetto la multinazionale di Cupertino parla di “sensori audio configurati per individuare il livello di pressione acustica nell’alloggiamento e un processore configurato per determinare il livello di perdita nell’involucro tenendo in parte conto della pressione acustica.

Gli Apple Watch sono tutti impermeabili?

La società spiega che Apple Watch è resistente agli schizzi e all’acqua, È possibile indossare e usare Apple Watch durante attività come l’esercizio fisico (l’esposizione al sudore non comporta danni), mentre si cammina sotto la pioggia e quando ci laviamo le mani.

Apple Watch Ultra permette di partecipare a sport acquatici ad alta velocità e immersioni subacquee ricreative fino a 40 metri.

permette di partecipare a sport acquatici ad alta velocità e immersioni subacquee ricreative fino a 40 metri. Apple Watch Series 1 e Apple Watch (1a generazione) hanno una resistenza all’acqua di grado IPX7 in base allo standard IEC 60529.

hanno una resistenza all’acqua di grado IPX7 in base allo standard IEC 60529. Apple Watch Series 2 e modelli successivi hanno una resistenza all’acqua fino a 50 metri in base allo standard ISO 22810:2010.

hanno una in base allo standard ISO 22810:2010. Apple Watch Ultra e modelli successivi hanno una resistenza all’acqua di 100 metri in base allo standard ISO 22810:2010 ed è conforme alla norma EN13319.

hanno una in base allo standard ISO 22810:2010 ed è conforme alla norma EN13319. Apple Watch Series 7 e modelli successivi hanno una resistenza alla polvere di grado IP6X.

hanno una resistenza alla polvere di grado IP6X. Apple Watch Ultra e modelli successiv i hanno una resistenza alla polvere di grado IP6X.

i hanno una resistenza alla polvere di grado IP6X. Il cinturino a maglie magnetiche, il cinturino Modern (con FineWoven), il cinturino a maglie in pelle, il cinturino Modern (con pelle), il loop in maglia milanese, i bracciali a maglie e i cinturini in pelle e in tessuto a maglia Hermès non sono resistenti all’acqua.

Apple registra annualmente centinaia di brevetti

Ricordiamo che Apple presenta annualmente decine e decine di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple è possibile consultare la sezione dedicata di macitynet.