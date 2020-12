Amazon HealthLake è una piattaforma per memorizzare e analizzare dati sanitari

Nell’ambito del keynote virtuale re:Invent 2020, Amazon ha presentato Amazon HealthLake, un servizio che consente alle organizzazioni di assistenza sanitaria di memorizzare, trasformare e analizzare petabyte di dati di scienze biologiche con Amazon Web Services (l’azienda del gruppo che fornisce servizi di cloud computing su un’omonima piattaforma on demand)

Amazon riferisce che il servizio è conforme alla legge federale denominata Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA, Riservatezza delle informazioni sanitarie) e prevede pertanto una serie di norme dettagliate sulla privacy, sull’accesso e sulla divulgazione delle informazioni. La disponibilità di HealthLake parte da oggi in versione “preview” e Amazon riferisce che il servizio è in grado di comprendere ed estrarre in tempo reale informazioni mediche, comprese disposizioni, procedure e diagnosi.

I dati sanitari sono spesso distribuiti su vari sistemi come i sistemi di registrazione elettronica dei laboratori medici, e la loro organizzazione è complessa essendo spesso non strutturati. Dati in referti medici quali note cliniche, resoconti e formulari come quelli per le prestazioni assicurative, e immagini da scansioni devono essere elaborate e normalizzate prima delle possibili analisi.

HealthLake mira a risolvere le problematiche del settore consentendo di applicare l’intelligenza artificiale su centinaia di migliaia di data point confinati in decine di formati. Il servizio è ad esempio in grado di sfruttare meccanismi di comprensione del linguaggio naturale e un sistema di concetti di riferimento sostenibile (ontologia) per individuare se a un paziente è stato correttamente prescritto un farmaco, estrarre informazioni da sistemi per il monitoraggio della glicemia, da prescrizioni mediche, modelli assicurativi, risultati da laboratorio e altro ancora per determinare delle conclusioni. I dati possono essere caricati su base continuativa, eseguire query e ricerche usando metodi tradizionali o importarli su SageMaker, il servizio che consente a data scientist e sviluppatori di creare, formare e distribuire in modo rapido modelli di machine learning (ML).

Nel corso di una dimostrazione in live streaming, il vice presidente per l’AI di AWS, Matt Woood, ha mostrato HealthLake usato per evidenziare un sottoinsieme di pazienti con complicanze da diabete non controllato e adattare cure per evitare complicazioni gravi. HealthLake ha eseguito query per ottenere i dati direttamente da un fornitore di assistenza sanitaria, e generato la visualizzazione di dati con QuickSight, altro servizio che permette di creare e pubblicare facilmente pannelli di controllo interattivi che includano analisi ML.

Amazon riferisce che HealthLake identifica standard di interoperabilità, incluso Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR), standard del settore sanitario, e che il supporto per ulteriori standard sono in arrivo.

Amazon, al pari di tanti altri big dell’IT, vede nell’Intelligenza Artificiale un settore di particolare interesse per l’assistenza sanitaria. Lo scorso anno l’azienda ha annunciato Transcribe Medical, un meccanismo di riconoscimento vocale che consente di convertire i discorsi di medici e pazienti in forma scritta. L’idea è di facilitare il compito degli sviluppatori nell’integrazione di trascrizioni mediche in applicazioni che consentono ai medici di disporre di documentazioni cliniche. Transcribe Medical è presentato come in grado di trascrivere in modo accurato e automatico quanto dettato dai medici, oltre alle conversazioni con i pazienti. Il servizio è in grado di aggiungere lettere maiuscole e punteggiatura, permettendo ai dottori di parlare in modo naturale durante la trascrizione di note vocali.

