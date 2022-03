I migliori supporti a parete per iPad

Ci sono situazioni in cui avere un iPad appeso alla parete può far comodo. Ad esempio in un locale aperto al pubblico per offrire un servizio alla clientela; oppure in una scuola, come monitor interattivo per gli annunci del giorno.

Anche in casa una soluzione di questo tipo potrebbe migliorare la qualità della vita ad esempio per creare una postazione in cucina dove è possibile usare l’iPad come ricettario, o in camera da letto come dispositivo per la lettura serale o la visione di un film senza dover tenere il dispositivo tra le mani.

Ci sono anche quelle situazioni in cui un vecchio tablet, anziché finire nel cassetto, può tornare in vita diventando un monitor per la domotica oppure per dare un’occhiata a ciò che stanno inquadrando le telecamere installate all’esterno dell’abitazione.

Quale che sia il caso, per ottenere questo genere di servizio è necessario dotarsi di un supporto per il fissaggio a parete (e non solo). La nostra redazione ha selezionato i migliori attualmente in commercio e acquistabili direttamente da Amazon.

Fisso

L’Elago Home Hub è quello che meglio funziona in ottica di Smart Home: è il più minimalista sia nella struttura che nel design, anche perché deve fare una sola cosa, ovvero incollare l’iPad al muro. E lo fa benissimo. E’ realizzato in silicone, un materiale che protegge il dispositivo evitando di graffiarlo, e non è una soluzione irreversibile perché il tablet può essere infilato e sfilato in un attimo. Funziona con tutti i modelli attualmente esistenti, dal più piccolo dei mini al più grande da 12,9″ anche perché le due parti che lo compongono vanno fissate separatamente, quindi potrebbe potenzialmente sostenerne anche uno da 30 pollici (sebbene non esista…ancora). In confezione c’è un bottone fermacavo per rendere il tutto ancora più elegante, tanto più che i 7 millimetri di spazio sul retro sono più che sufficienti per poterci poi avvolgere il resto del cavo.

Con viti e ancoraggi in plastica, questo supporto è in vendita su Amazon a 17,99 euro. E’ disponibile in tre diverse colorazioni: bianco, grigio scuro e nero.

Con braccio lungo

Questa seconda soluzione che vi proponiamo è di AboveTEK ed è compatibile con tutti i tablet avente un display di misura compresa tra 7 e 11 pollici. E’ costriuto in solido metallo e può essere inclinato a trecentosessanta gradi in tutte le direzioni. E’ una soluzione progettata appositamente per i luoghi pubblici perché presenta una serratura di bloccaggio del tablet: in questo modo, una volta chiusa e tolta la chiave, non sarà possibile estrarre il dispositivo dalla morsa, e può quindi essere lasciato parzialmente incustodito all’interno di scuole, musei, caffè, uffici e via dicendo. Il braccio è lungo 37 centimetri, quindi offre una discreta mobilità.

Questo supporto è in vendita su Amazon a 59,99 euro.

Con regolazione orizzontale e verticale

Anche questo modello è di AboveTEK e presenta le stesse caratteristiche della versione precedente con l’unica differenza che qui non c’è un braccio estensibile, quindi si tratta di una soluzione altrettanto sicura ma con meno mobilità.

Questo supporto è in vendita su Amazon a 59,99 euro.

Girevole

Per la casa un buon tuttofare è il Vogel’s TMS 1030, compatibile con tablet da 7″ a 13″ e con uno spessore da 5 millimetri a 1,3 centimetri. Ha un braccio estensibile fino ad un massimo di 20 centimetri ed è particolarmente indicato per fissare il tablet in cucina o in altri ambienti dove si vuole creare una postazione fissa.

Questo supporto è in vendita su Amazon a 90,99 euro.

Per sottopensile

In alternativa c’è il Techly 026388 che, grazie alla piccola base, si può fissare anche ad un sottopensile. Anche qui c’è un braccio con doppia sezione – una da 19 centimetri, l’altra da 12 centimetri – che permette di distanziarlo dalla parete ed inclinarlo poi in orizzontale o in verticale in base al tipo di contenuto che si sta visualizzando. E’ compatibile con tutti i tablet fino a 12.9″ e anche con gli smartphone con schermo a partire da 4,7 pollici.

Questo supporto è in vendita su Amazon a 34,18 euro.

Con aggancio a morsa

Una buona soluzione è anche il woleyi perché non richiede il fissaggio con viti e tasselli alla parete. La base infatti è dotata di una più semplice morsa che si fissa a qualsiasi mensola avente uno spessore massimo di quattro centimetri. Non la graffia perché usa degli inserti in silicone e anche questo, grazie al braccio snodato e alla testa ruotabile, può essere inclinato e direzionato a piacimento. Funziona con smartphone e tablet con schermi che vanno da 4 a 12.9 pollici.

Questo supporto è in vendita su Amazon a 29,99 euro.

Anche per pensili

Per finire c’è il König KNM-FMTM30, tra le soluzioni a parete più economiche attualmente disponibili. Gran parte della struttura è realizzata in plastica e il braccio si estende fino ad un massimo di 27 centimetri. Vi si possono agganciare dispositivi che vanno da 5,7 pollici a un massimo di 8,2 pollici.

Questo supporto è in vendita su Amazon a 28,99 euro.

Di più

Questa non è la prima guida che realizziamo riguardo gli accessori per iPad. Su questo particolare segmento abbiamo già pubblicato la lista dei migliori supporti per iPad e iPad Pro e una speciale dedicata ai supporti iPad da utilizzare in auto.