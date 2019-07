Amazon, il Prime Day 2019 ha superato Black Friday e Cyber Monday messi insieme

Quest’anno il Prime Day è stato ancora una volta il più grande evento di shopping globale nella storia di Amazon con oltre un milione di offerte in tutto il mondo disponibili in esclusiva per i clienti Prime.

Durante i due giorni di Prime Day, il 15 e 16 luglio, le vendite hanno superato quelle registrate lo scorso Black Friday e Cyber Monday messi insieme. I clienti Prime hanno acquistato oltre 175 milioni di prodotti durante l’evento. I prodotti in offerta più acquistati dai clienti su Amazon.it durante il Prime Day sono stati il caffè espresso NESCAFÉ Dolce Gusto Barista, il detersivo per lavatrice Dash 117 Pods 3in1 e il carica batterie portatile AUKEY Powerbank.

Tra i dati più interessanti:

I clienti Prime in 18 paesi hanno acquistato il doppio rispetto al numero del primo Prime Day cinque anni fa.

Il 15 luglio Amazon ha dato il benvenuto a più nuovi clienti Prime rispetto a qualsiasi altro giorno precedente, e quasi altrettanti il 16 luglio, rendendo questi due giorni i più grandi di sempre per numero di nuove iscrizioni.

Il primo prodotto in offerta acquistato su Amazon.it durate il Prime Day è stata la Telecamera di Sorveglianza Esterna WiFi EZVIZ e l’ultimo prodotto acquistato è stata la Smart TV UHD 4K da 60” di Sharp con Suono Harman Kardon

Durante il Prime Day su Amazon.it, i clienti hanno acquistato: abbastanza confezioni da 48 rotoli di carta igienica soffice e trapuntata Scottonelle da coprire la distanza tra Milano e Seattle; abbastanza capsule di caffè da poterne offrire almeno uno a tutti gli abitanti della Toscana e della Sardegna; abbastanza Philips Smart TV OLED 4K UHD da 55” e Samsung Smart TV 4K UHD da 55″ coprire la superficie di oltre 12 campi da tennis.

I Bestseller Paese per Paese

Amazon fa sapere che i suoi clienti hanno acquistato in quasi tutto il catalogo di prodotti tra cui elettronica, bellezza, moda, alimentari, giocattoli, mobili, oggetti di uso quotidiano, materiale scolastico e altro ancora. Alcune delle offerte più vendute in tutto il mondo, esclusi i dispositivi Amazon, includevano: