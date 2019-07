Il consiglio di Apple prima di vendere MacBook Pro con Touch Bar

Stimolati dall’arrivo dei nuovi modelli di MacBook e dalle offerte speciali e pronti a vendere il vostro portatile Apple con Touch Bar di prima generazione o più recente? CI sono delle importanti precauzioni da prendere.

Prima di separarci da qualsiasi computer è sempre meglio formattare tutto o reinstallare da zero il sistema operativo, ma se dobbiamo regalare o vendere MacBook Pro con Touch Bar allora Apple raccomanda un ulteriore passaggio.

Si tratta di una istruzione da impartire tramite riga di comando dal Terminale di macOS: Cupertino spiega che permette di cancellare tutti i dati conservati dalla Touch Bar senza fornire però ulteriori dettagli.

Per farlo occorre avviare il Mac in modalità Recovery: occorre premere i tasti Command+R subito dopo aver premuto il pulsante di accensione, oppure subito dopo il riavvio della macchina. Quando sullo schermo appare la finestra Utility di macOS, dobbiamo scegliere Utility e poi Terminale nella barra menu.

Dentro la finestra Terminale con riga di comando dobbiamo digitare questo comando

xartutil –erase-all

e premere Invio: quando il sistema chiede se siamo sicuri bisogna digitare “yes” e premere ancora Invio, dopo di che chiudere il Terminale.

Ricordiamo che la barra OLED multifunzione dei MacBook Pro ospita anche il sensore Touch ID per leggere e verificare le impronte, il tutto gestito da un processore ARM. All’interno di quest’ultimo la Secure Enclave è la zona di memoria protetta e inaccessibile dove vengono conservate le impronte dell’utente.

Apple non precisa se questo comando serve per azzerare anche Touch ID e Secure Enclave, operazioni che possono essere effettuate tramite Preferenze di Sistema di macOS.

La procedura consigliata con Terminale e riga di comando non è per nulla stile Apple, ma si tratta comunque di un passaggio consigliato solo nel caso in cui si voglia regalare o vendere MacBook Pro con Touch Bar, evento che non ricorre molte volte per la maggior parte degli utenti.

In questo articolo di Macitynet trovate tutti i consigli utili prima di vendere o regalare il nostro Mac.