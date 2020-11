Amazon Kindle e tablet Fire in sconto nella settimana del Black Friday

La settimana del Black Friday è già iniziata su Amazon e dal 20 Novembmre è possibile acquistare gli ebook reader Kindle a partire da solamente 59,99 euro, invece di 79,99 euro, mentre per i tablet Amazon Fire si parte da solamente 64,99 euro invece di 79,99 euro

Tra i più apprezzati in assoluto dagli appassionati di libri e lettura, gli ebook reader Kindle sono disponibili in tre versioni distinte per specifiche e prezzo. Il modello base mette a disposizione uno schermo da 6 pollici con risoluzione di 167 punti per pollice, perfetto per cominciare. Chi ha già avuto un Kindle e desidera una risoluzione grafica superiore, oltre che un dispositivo con design più curato e impermeabile, può optare per Kindle Paperwhite: lo schermo è sempre da 6 pollici ma con quasi il doppio della risoluzione (300 punti per pollici). Questo modello mette a disposizione anche il doppio dello spazio di archiviazione per memorizzare gli ebook e un sistema di illuminazione migliorato.

Invece per chi vuole il modello top è disponibile il modello top Kindle Oasis con schermo da 7 pollici e risoluzione di 300 punti per pollice. Oltre a resistere all’acqua, Oasis permette di regolare la tonalità della luce, integra sensori di luminosità per la regolazione automatica, offre un design più ergonomico per leggere con il dispositivo inclinato sia in orizzontale che in verticale, con rotazione automatica della pagina.

Infine per chi cerca un tablet resistente e versatile dal prezzo abbordabile, come secondo dispositivo o tablet per i ragazzi, sono in offerta Amazon Fire HD 7 con schermo da sette pollici da 1024 x 600 pixel con 16GB o 32GB di archiviazione e processore quad core da 1,3GHz e 1GB di RAM. Per chi desidera un dispositivo un po’ più grande e veloce è disponibile in sconto anche Amazon Fire 8 con schermo da otto pollici da 1280 x 800 pixel, processore quad core da 2GHz, 2GB di RAM e archiviazione da 32GB oppure 64GB.

Qui sotto il dettaglio di tutte le offerte. Ricordiamo che di diversi modelli sono disponibili variazioni di colore dello chassis.

Kindle, ora con luce frontale integrata – Con pubblicità – Bianco In offerta a 59,99 – invece di 79,99

sconto 25% – fino al 30/11/20

Kindle Oasis – Ora con tonalità della luce regolabile – Resistente all?acqua, 32 GB, Wi-Fi, Grafite In offerta a 219,99 – invece di 279,99

sconto 21% – fino al 30/11/20

Kindle Oasis – Ora con tonalità della luce regolabile – Resistente all?acqua, 8 GB, Wi-Fi, Grafite In offerta a 189,99 – invece di 249,99

sconto 24% – fino al 30/11/20

Kindle, ora con luce frontale integrata – Nero In offerta a 69,99 – invece di 89,99

sconto 22% – fino al 30/11/20

Kindle Oasis – Ora con tonalità della luce regolabile – Resistente all?acqua, 32 GB, Wi-Fi + 4G gratuito, Grafite In offerta a 279,99 – invece di 339,99

sconto 18% – fino al 30/11/20

Tablet Fire 7, schermo da 7″, 16 GB, (Nero) – Con pubblicità In offerta a 54,99 – invece di 69,99

sconto 21% – fino al 30/11/20

Tablet Fire 7, schermo da 7″, 32 GB, (Nero) – Con pubblicità In offerta a 64,99 – invece di 79,99

sconto 19% – fino al 30/11/20

Tablet Fire 7, schermo da 7″, 16 GB, (Nero) – Senza pubblicità In offerta a 69,99 – invece di 84,99

sconto 18% – fino al 30/11/20

Tablet Fire 7, schermo da 7″, 32 GB, (Nero) – Senza pubblicità In offerta a 79,99 – invece di 94,99

sconto 16% – fino al 30/11/20

Tablet Fire HD 8 | Schermo HD da 8?, 32 GB (Nero) – Con pubblicità In offerta a 69,99 – invece di 99,99

sconto 30% – fino al 30/11/20

Tablet Fire HD 8 | Schermo HD da 8?, 32 GB (Nero) – Senza pubblicità In offerta a 84,99 – invece di 114,99

sconto 26% – fino al 30/11/20

Tablet Fire HD 8 | Schermo HD da 8?, 64 GB (Nero) – Con pubblicità In offerta a 99,99 – invece di 129,99

sconto 23% – fino al 30/11/20

