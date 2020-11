Google Chrome, la versione nativa per Mac con M1 fino all’80% più veloce di quella non nativa

Google ha rilasciato una versione del browser Chrome ottimizzata per i nuovi Mac con il chip M1 di Apple. Gli utenti dei nuovi MacBook Air, MacBook Pro 13″ e Mac Mini che usano Chrome possono scaricare la versione ottimizzata di Chrome proposta in automatico al momento dello scaricamento e ottenere vantaggi in termini di velocità rispetto alla versione per i Mac con chip x86.

Ars Technica ha eseguito una serie di prove e benchmark con Speedometer 2.0, JetStream2 e Motion Mark 1.1, e in tutti i casi la versione di Chrome ottimizzata per il processore Apple si è rivelata molto più veloce.

Nel test Speedometer 2.0 la versione di Chrome per M1 ha ottenuto un punteggio di 210, contro i 116 della versione per Intel; nel test Jetstream 2 Chrome per M1 ha ottenuto un punteggio di 156,9 contro i 93,1 della versione per Intel. Nel test Motion Mark 1.1 la versione di Chrome per M1 ha ottenuto un punteggio di d 726,4, contro i 435,7 della versione per Intel.

In tutti i test la versione di Chrome ottimizzata per i SoC M1 di Apple ha evidenziato migliore in termini di velocità tra il 66% e l’81% rispetto a quella eseguita usando la tecnologia Rosetta 2.

Safari in ogni caso si è rivelato sempre più veloce, anche della versione ottimizzata di Chrome. La navigazione con Safari, è fino a 1,5 volte più scattante nell’esecuzione di JavaScript e quasi 2 volte più reattiva utilizzando i benchmark per verificare le prestazioni JetStream 2, MotionMark 1.1 e Speedometer 2.0.