MacBook Pro 13″ M1 straccia MacBook Pro 13″ Intel Core i7 nei test con applicazioni reali

La velocità del nuovo MacBook Pro da 13″ con SoC M1 di Apple è ormai dimostrata da numerosi benchmark e un ulteriore conferma arriva dal sito BareFeats che ha messo a confronto il MacBook Pro 13″ 2020 con SoC M1 (8-Core CPU, 8-core GPU) contro il MacBook Pro 13″ metà 2020 con CPU Intel Core i7-1068NG.

Sono stati eseguiti test con Final Cut Pro X (esportazione in 444 XQ), Lightroom Classic (miglioramento dettagli di 12 immagini), Photozoom (upscaling di un’immagine del 400%), test Metal con GFXBench, prove con gli fps di Shadow of the Tomb Raider e gli FPS di X-Plane 11.

Il MacBook Pro con SoC M1 vince su tutta la linea. Apple vanta prestazioni per watt all’avanguardia nel settore, spiegando che insieme a macOS Big Sur il chip M1 offre “prestazioni CPU fino a 3,5 volte più scattanti, prestazioni GPU fino a 6 volte superiori e apprendimento automatico fino a 15 volte più veloce, con una batteria che dura fino a 2 volte più a lungo”. o La CPU a 8 core, quando è abbinata al sistema di raffreddamento attivo di MacBook Pro, è fino a 2,8 volte più veloce della generazione precedente, con prestazioni eccellenti per compilazione di codice, transcodifica di video, editing di foto ad alta risoluzione e altro ancora. La GPU a 8 core è secondo Apple “fino a 5 volte più scattante” e offre agli utenti prestazioni grafiche fluide che consentono di sfruttare applicazioni e giochi dalla grafica complessa.

Nel keynote del 10 novembre Cupertino ha presentato i suoi primi portatili con processore Apple Silicon M1.