Amazon nasconde prodotti a prezzi scontatissimi: ecco come trovarli

Amazon nasconde i suoi sconti migliori, però con un semplice clic puoi scovarli e risparmiare molto più di quanto immagini.

Amazon é il marketplace più usato in Italia è, ormai, un fatto assodato. Non serve nemmeno citare dati o statistiche, infatti, per capirlo. Basta pensare a quante volte lo apriamo quando abbiamo bisogno di qualcosa in modo rapido, sicuro e spesso conveniente.

La piattaforma è diventata un punto di riferimento per milioni di utenti, però questo non significa che i prezzi visibili a prima vista siano sempre i migliori disponibili. C’è un trucco che la maggior parte delle persone ignora.

Trucco per scovare le offerte che Amazon ci nasconde

Il trucco é nascosto proprio lì nella schermata di ricerca, e che permette di accedere a una sezione dove gli sconti sono molto più alti del normale. Una sorta di reparto segreto che Amazon non pubblicizza troppo, ma che può fare la differenza quando si vuole fare acquisti risparmiando davvero.

La cosa interessante è che non si tratta di software complicati, estensioni da installare o procedure da esperti. Il trucco è semplice, quasi banale, e si trova direttamente nella pagina principale dei risultati di ricerca. Quando, per esempio, cerchiamo una “lampada da tavolo”, Amazon ci restituisce centinaia di opzioni.

A quel punto la maggior parte degli utenti scorre la lista e si affida al caso, oppure applica uno dei soliti filtri come il colore, il marchio o la fascia di prezzo. Però è proprio all’inizio, nella parte alta a sinistra dello schermo, che Amazon mette a disposizione una funzione che molti ignorano del tutto.

Lì, accanto al numero dei risultati ottenuti, c’è una piccola icona con due lineette orizzontali. Cliccandola si apre il menu dei filtri. È lo stesso che permette di selezionare i tempi di consegna, le recensioni degli utenti, le varianti del prodotto o il venditore. Fin qui nulla di nuovo, è ciò che quasi tutti usano ogni giorno. La sorpresa arriva qualche riga più in basso, dove si trova l’opzione “offerte del giorno”. Una voce che a volte passa inosservata, però è proprio lì che Amazon nasconde i prodotti più scontati e le occasioni più importanti del momento.

Una volta attivato il filtro, la pagina dei risultati cambia completamente. È come se Amazon aprisse una porta su un’area parallela, nella quale vengono mostrati solo i prodotti che in quel momento hanno uno sconto speciale.

Non si tratta delle solite percentuali modeste presenti sulla pagina principale, ma spesso di ribassi molto più importanti, riservati a un numero limitato di utenti o disponibili solo per poche ore. Per questo conviene controllare questa sezione ogni volta che si effettua una ricerca, perché gli sconti cambiano in continuazione.

In pratica si cerca il prodotto desiderato, si clicca sulle due lineette orizzontali in alto a sinistra, si scorre nel menu fino a trovare la voce “offerte del giorno” e la si seleziona. In pochi secondi Amazon filtra tutto ciò che non rientra negli sconti più significativi e mostra soltanto gli articoli più convenienti. È un passaggio che richiede appena un clic in più, però permette davvero di scovare prodotti che, senza questo filtro, resterebbero nascosti tra migliaia di altre proposte.

Insomma, non serve essere esperti di tecnologia né seguire guide complicate. Amazon il trucco ce l’ha davanti agli occhi, basta conoscerlo. E quando si inizia a usarlo, senza ombra di dubbio, diventa difficile farne a meno, perché permette di trasformare una semplice ricerca in un’occasione di risparmio reale.