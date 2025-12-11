Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Internet » La Guinea guida la trasformazione digitale dell’Africa occidentale
Internet

La Guinea guida la trasformazione digitale dell’Africa occidentale

Di Mauro Notarianni
La Repubblica di Guinea su Google Maps

La Repubblica di Guinea ha ospitato il Transform Africa Summit 2025, diventando la prima nazione francofona ad accogliere questo importante evento continentale dalla sua creazione nel 2013, confermato l’emergere di Conakry (la capitale della Repubblica) come nuovo hub di innovazione digitale in Africa occidentale.

L’evento ha visto oltre 7.000 partecipanti provenienti da 79 paesi, tra cui 47 ministri, 1.552 rappresentanti governativi, 584 leader aziendali, oltre 590 start-up e 14 protocolli d’intesa firmati.

Secondo gli organizzatori mai prima d’ora nella storia del Transform Africa Summit si era assistito a una tale mobilitazione. Questa affluenza senza precedenti dimostra la fiducia internazionale nella capacità della Guinea di guidare le sfide della trasformazione digitale dell’Africa.

“Il progresso digitale della Guinea è il risultato di scelte fatte con chiarezza e convinzione sotto la guida del Presidente Mamadi Doumbouya,” ha dichiarato Rose Pola Pricemou, Ministro delle Poste, delle Telecomunicazioni e dell’Economia Digitale della Repubblica di Guinea. “I nostri progressi in materia di infrastrutture, governance dei dati e servizi pubblici digitali riflettono una direzione nazionale coerente e in linea con il futuro tecnologico dell’Africa. Il riconoscimento ricevuto dalla Guinea dimostra che il nostro Paese è pronto a contribuire su larga scala alla trasformazione digitale del continente.”

Rose Pola Pricemou,
Rose Pola Pricemou, Ministro delle Poste, delle Telecomunicazioni e dell’Economia Digitale della Repubblica di Guinea. Foto di AETOSWire.

Questo riconoscimento si basa su risultati concreti che rimodellano il panorama digitale dell’Africa occidentale. La Guinea ha implementato una rete nazionale in fibra ottica di 12.000 chilometri, quadruplicando la sua capacità di backbone da 50 a 200 gigabit, con interconnessioni con Mali, Costa d’Avorio e Sierra Leone, e progetti in corso verso Senegal, Gambia e Guinea-Bissau.

Oltre alle infrastrutture, la Guinea sta sviluppando un ecosistema di innovazione completo, che comprende un data center nazionale di livello III e una rete in espansione di hub digitali, sei dei quali sono già operativi, con altri 20 previsti entro il 2026. Tali iniziative sono supportate da portali come TELEMO, la piattaforma digitale nazionale per gli appalti pubblici e i servizi amministrativi, che migliorano la trasparenza e l’efficienza della governance e si allineano alla visione Simandou 2040, che sottolinea il ruolo della tecnologia nella diversificazione economica e nello sviluppo delle competenze.

Il paese ha rafforzato il suo quadro normativo con una nuova legge sulla protezione dei dati in fase di adozione e istituzioni chiave (ANSSI e ANDE) per garantire una trasformazione digitale sicura. Iniziative per i giovani come ANSUTEN Grand Prize, RCUN3 e Hackathon mostrano un investimento significativo nel capitale umano digitale.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

I consigli per i tuoi regali

CTA Natale iGuida [per Settimio] - macitynet.it
iGuide per i regali di Natale - macitynet.it

Regali di Natale e fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a Natale vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
I migliori accessori per Apple Watch
Articolo successivo
Amazon nasconde prodotti a prezzi scontatissimi: ecco come trovarli

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.