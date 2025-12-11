La Guinea guida la trasformazione digitale dell’Africa occidentale

La Repubblica di Guinea ha ospitato il Transform Africa Summit 2025, diventando la prima nazione francofona ad accogliere questo importante evento continentale dalla sua creazione nel 2013, confermato l’emergere di Conakry (la capitale della Repubblica) come nuovo hub di innovazione digitale in Africa occidentale.

L’evento ha visto oltre 7.000 partecipanti provenienti da 79 paesi, tra cui 47 ministri, 1.552 rappresentanti governativi, 584 leader aziendali, oltre 590 start-up e 14 protocolli d’intesa firmati.

Secondo gli organizzatori mai prima d’ora nella storia del Transform Africa Summit si era assistito a una tale mobilitazione. Questa affluenza senza precedenti dimostra la fiducia internazionale nella capacità della Guinea di guidare le sfide della trasformazione digitale dell’Africa.

“Il progresso digitale della Guinea è il risultato di scelte fatte con chiarezza e convinzione sotto la guida del Presidente Mamadi Doumbouya,” ha dichiarato Rose Pola Pricemou, Ministro delle Poste, delle Telecomunicazioni e dell’Economia Digitale della Repubblica di Guinea. “I nostri progressi in materia di infrastrutture, governance dei dati e servizi pubblici digitali riflettono una direzione nazionale coerente e in linea con il futuro tecnologico dell’Africa. Il riconoscimento ricevuto dalla Guinea dimostra che il nostro Paese è pronto a contribuire su larga scala alla trasformazione digitale del continente.”

Questo riconoscimento si basa su risultati concreti che rimodellano il panorama digitale dell’Africa occidentale. La Guinea ha implementato una rete nazionale in fibra ottica di 12.000 chilometri, quadruplicando la sua capacità di backbone da 50 a 200 gigabit, con interconnessioni con Mali, Costa d’Avorio e Sierra Leone, e progetti in corso verso Senegal, Gambia e Guinea-Bissau.

Oltre alle infrastrutture, la Guinea sta sviluppando un ecosistema di innovazione completo, che comprende un data center nazionale di livello III e una rete in espansione di hub digitali, sei dei quali sono già operativi, con altri 20 previsti entro il 2026. Tali iniziative sono supportate da portali come TELEMO, la piattaforma digitale nazionale per gli appalti pubblici e i servizi amministrativi, che migliorano la trasparenza e l’efficienza della governance e si allineano alla visione Simandou 2040, che sottolinea il ruolo della tecnologia nella diversificazione economica e nello sviluppo delle competenze.

Il paese ha rafforzato il suo quadro normativo con una nuova legge sulla protezione dei dati in fase di adozione e istituzioni chiave (ANSSI e ANDE) per garantire una trasformazione digitale sicura. Iniziative per i giovani come ANSUTEN Grand Prize, RCUN3 e Hackathon mostrano un investimento significativo nel capitale umano digitale.