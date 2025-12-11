Potremo creare filmati Sora coi personaggi Disney, accordo con OpenAi

Immaginatevi come Darth Vader che entra minaccioso in una stanza oppure voi che volate verso lo spazio con la tuta di Iron Man oppure mentre sfoderate la lame di The Wolverine o magari con le orecchie di Topolino. È questo quello che sarà possibile avere grazie all’accordo che The Walt Disney Co. Ha stilato con OpenAI un patto del valorre di un miliardo di dollari su base accordo triennale che consentirà agli utenti di Sora di creare video con i personaggi protetti da copyright appartenenti ai mondi Disney, Marvel, Pixar e Star Wars.

Disney riceverà anche warrant per acquistare ulteriore equity e diventerà un grande cliente di OpenAI. L’azienda integra ChatGPT nel proprio workflow interno e collaborerà allo sviluppo di nuovi strumenti ed esperienze basate sull’IA.

Cosa prevede l’accordo tra Disney e OpenAI

Sora, lanciata in autunno, è una funzione di ChatGPT permette di generare brevi video tramite prompt testuali. Con il nuovo accordo sarà possibile lavorare su oltre 200 personaggi, mentre ChatGPT Images offrirà la generazione di immagini basate sulla stessa proprietà intellettuale che è immensa. Il CEO Bob Iger definisce l’intesa un passo importante verso un uso responsabile dell’IA, sottolineando il rispetto dei creatori e delle opere protette.

Viene così superata la querelle sorta al debutto di Sora. L’app era immediatamente salita ai vertici dell’App Store, generando però un’ondata di critiche per l’uso non autorizzato di marchi e personaggi famosi. La Motion Picture Association aveva chiesto interventi rapidi per contenere le violazioni di copyright. Sam Altman aveva promesso un controllo più granulare sulla generazione dei personaggi.

Disney tra cause legali e nuove aperture all’IA

Nonostante l’accordo con OpenAI, Disney continua una linea legale molto aggressiva contro le piattaforme che utilizzano la sua IP senza permesso. Ha inviato una diffida a Google per presunto uso non autorizzato di contenuti nei modelli di IA e ha avviato, insieme a Universal e una causa contro Midjourney. Un’altra diffida è stata inviata a Character.AI.

L’intesa con OpenAI dimostra però che Disney non esclude l’IA: rifiuta le piattaforme che sfruttano la proprietà intellettuale senza autorizzazione, ma apre a partnership quando sono previsti controlli rigorosi, tutela dei creatori e un ritorno economico chiaro.

La nuova piattaforma con accesso ai personaggi Disney, sarà utilizzabile dal 2026.

I probabili vantaggi e svantaggi di Disney

L’integrazione tra Disney e l’intelligenza artificiale di OpenAI – in particolare ChatGPT e Sora – potrebbe trasformarsi in un acceleratore di visibilità senza precedenti. Se l’uso dell’AI viene regolato da linee guida chiare, i contenuti generati dagli utenti possono diventare virali molto più rapidamente, aumentando la popolarità dei personaggi Disney in modo organico. Video, immagini e clip create tramite AI hanno la capacità di circolare velocemente sui social, amplificando la presenza di icone come Topolino, Marvel o Star Wars.

Questo effetto volano non riguarda solo il digitale: una maggiore esposizione dei personaggi generata da ChatGPT e Sora può potenziare tutto il business secondario di Disney, dal merchandising alle licenze commerciali, fino alle collaborazioni nei più diversi settori merceologici. Più un personaggio diventa riconoscibile e condiviso, più aumenta il valore delle sue applicazioni nel mondo reale, creando nuove opportunità di mercato per la multinazionale dell’entertainment.

In altre parole, la partnership Disney–OpenAI potrebbe non solo rivoluzionare l’uso dell’AI, ma anche spingere in avanti l’intero ecosistema economico legato ai personaggi Disney, grazie alla combinazione tra creatività degli utenti e strumenti di generazione avanzata come Sora e ChatGPT.