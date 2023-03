Apple studia come usare iPhone e iPad con occhiali da sole

In un nuovo brevetto di Apple si fa riferimento a “dispositivi e sistemi per sensori di immagine sotto il display” che dovrebbero semplificare la visualizzazione degli schermi di iPad e iPhone quando si indossano occhiali da sole polarizzati.

Nel brevetto, Apple spiega che dispositivi come iPhone e iPad possono essere usati dalle persone in vari ambienti, all’interno e all’esterno di edifici, con varie condizioni di luce, e in alcuni di questi momenti le persone potrebbero indossare occhiali da sole polarizzati che rendono difficile usare alcuni i dispositivi con tutte le modalità di orientamento offerte da questi ultimi.

Apple fa quindi riferimento a un sistema ottico e a un sensore che permetterebbe di tenere conto delle lenti polarizzate, più propriamente di quando le onde luminose si riflettono su una superficie piatta, del cambiamento d’asse nella luce e della luminosità, impostando un contrasto adeguato, indipendentemente da come l’utente con gli occhiali da sole orienta il dispositivo, mitigando inoltre i riflessi delle luci ambientali e di luci retrodiffuse (backscattered) che influenzano la qualità finale dell’immagine mostrata sul display.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri.

Tra gli ultimi brevetti presentati da Apple una soluzione che permette ad Apple Watch di riconoscere bracciali e cinturini originali, oltre alla possibilità di abbinare a questi funzioni automatiche, come per esempio il cambio del quadrante o l’avvio di funzioni e app speciali, come per esempio per allenamenti e sport.

In un diverso brevetto emerso poco tempo addietro, Apple ha previsto la possibilità di usare Apple Watch senza cinturino. All’inizio di marzo è emerso un brevetto Apple per la funzione Handoff agli steroidi per usare sovrapposti gli schermi di Mac, iPad e iPhone.

