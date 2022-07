Amazon, più di 100.000 oggetti al minuto venduti nel Prime Day 2022

I clienti Amazon Prime hanno acquistato più di 300 milioni di prodotti in tutto il mondo durante il Prime Day 2022, rendendo l’evento di quest’anno il più grande Prime Day nella storia dell’azienda.

A riferirlo è l’azienda di stessa di commercio elettronico, spiegando che il Prime Day 2022 è stato anche il migliore di sempre per i partner di vendita di Amazon, la maggior parte dei quali sono piccole e medie imprese. Per queste aziende le vendite sono aumentate più di quelle dell’attività di vendita al dettaglio di Amazon.it. I clienti hanno speso più di 3 miliardi di dollari su oltre 100 milioni di prodotti delle piccole e medie imprese durante le tre settimane prima di Prime Day.

Di seguiito alcuni dati interessanti comunicazi dall’azienda:

I clienti Amazon Prime in tutto il mondo hanno acquistato più di 100.000 prodotti al minuto durante l’evento Prime Day di quest’anno.

Alcune delle categorie più vendute in tutto il mondo in questo Prime Day sono state i dispositivi Amazon, l’elettronica di consumo e i prodotti per la casa.

Il picco di shopping da parte dei clienti Amazon Prime di tutto il mondo è stato tra le 18:00 e le 19:00 di martedì 12 luglio.

Alcuni dei prodotti più venduti in tutto il mondo in questo Prime Day provengono da marchi di bellezza premium, tra cui Laneige e NuFACE. Ci sono poi le videocameredi sicurezza intelligenti Blink, Apple Watch serie 7, pannolini e salviette di Pampers e Honest, prodotti per la cucina di Rachael Ray, Le Creuset e Hamilton Beach, giocattoli VTech e Leapfrog, abbigliamento e accessori Levi’s, prodotti chimici per il lavaggio delle auto e prodotti per animali di Nutro, Temptations e Greenies.

Dall’inizio degli acquisti del Prime Day il 12 luglio, alcuni dispositivi Fire TV, Echo e Blink sono stati alcuni dei prodotti più venduti su Amazon in tutto il mondo.

In Italia tra i prodotti più venduti si registrano alcuni dispositivi Echo e Fire TV, detersivi, piumini cattura polvere, capsule per il caffé, capsule per lavatrice, antizanzare e altri ancora.