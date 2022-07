Facebook permetterà di creare profili multipli

Facebook sta pensando a nuovi modi per attirare e coinvolgere gli utenti e una delle novità in arrivo del social di Mark Zuckerberg è la possibilità di disporre di più profili collegati a un unico account.

A riferirlo è il sito TechCrunch che per primo ha notato la novità indicata in un comunicato di Facebook, spiegando che quest’ultima sta testando modalità che permetteranno agli utenti di disporre fino a cinque profili separati legati ad un unico account.

Il social media riferisce che test in corso permettono già agli utenti di disporre di diversi profili dedicati a specifici gruppi con i quali si vogliono connettere, ad esempio uno dedicato esclusivamente ai feed degli amici, e un altro ai colleghi di lavoro. Gli utenti che desiderano partecipare ai test potranno effettuare lo switch da un profilo all’altro con un semplice tap sullo schermo.

“Per aiutare le persone a vivere un’esperienza su misura, in base ai loro interessi e legami, stiamo testando un modo per permettere alle persone di disporre di più di un profilo collegato a un singolo account Facebook”, ha riferito Leonard Lam – portavoce del social – a TechCrunch, spiegando che indipendentemente dall’account è sempre fondamentale continuare a seguire le regole del social.

I profili aggiuntivi non devono necessariamente includere il vero nome della persona: gli utenti potranno scegliere qualsiasi nome per il nuovo profilo o come username, purché questo sia unico e non includa numeri o caratteri speciali. Per i profili principali delle persone è necessario sempre l’uso del nome usato nella vita reale, riferisce ancora Facebook.

Il social riferisce ancora che i profili aggiuntivi sono soggetti alle sue policy aziendali, non sarà possibile travisare la propria identità o assumere altre identità. La segnalazione di violazioni riguardanti un profilo avrà impatto su tutti gli account nel complesso. Secondo Facebook questa regola dovrebbe contribuire a impedire alle persone di abusare della piattaforma sfruttando più profili. Se qualcuno viola ripetutamente le policy aziendali del social sfruttando uno o più profili, i sistemi di Facebook riconosceranno quale profilo viola le regole agendo di conseguenza, rimuovendo ad esempio il profilo aggiuntivo o tutti i profili, incluso l’account principale.

Il social riferisce ancora che alcune funzioni della piattaforma saranno disponibili solo per i profili principali, ad esempio le funzionalità per la creazione e gestione di pagine, o un servizio come Facebook Dating (prodotto per incontri digitali).

Finora Facebook ha sempre vietato di gestire più di un account personale, spiegando che questo comportamento è vietato dagli standard della community e consigliando a chi vuole rappresentare la propria azienda, organizzazione, brand o prodotto su Facebook, di usare il proprio account personale per creare e gestire una Pagina, sottolineando che i profili personali non sono a uso commerciale e rappresentano singole persone.

