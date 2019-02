A San Valentino, lui, lei e i film Amazon Prime Video per una serata romantica. Ma non troppo.

Il film giusto o la serie tv più attesa possono rendere perfetta la serata di San Valentino e con Prime Video sarà facile trasformare il 14 febbraio in una serata romantica, ma senza esagerare. Quest’anno, infatti, il catalogo di Prime Video offre per San Valentino tutto quello che serve per rendere la giornata di San Valentino memorabile, andando però incontro ai gusti di ciascuno, senza doversi orientare su un film d’amore a tutti i costi.

Per gli amanti della commedia, un titolo perfetto da scegliere per San Valentino è The Marvelous Mrs. Maisel, perla di Amazon Prime Video, pluripremiato ai Golden Globes.

Divertenti sono anche The Office, con Steve Carrel, e le nove stagioni di Seinfled per ritrovarsi in mezzo al mondo della stand-up Comedy newyorkese degli anni Novanta.

Per chi non vuole incominciare una maratona di serie tv proprio a San Valentino, allora un’alternativa interessante sono i film cult come Il Grande Lebowsky, Il Padrino (I, II o III), Forrest Gump, Non è un paese per vecchi e Indiana Jones.

Per celebrare l’amore, perfetti sono i titoli romantici 50 Sfumature di Grigio, Anna Karenina e L’amore non va in vacanza. Ma se, invece, nella giornata dedicata alle storie d’amore non si può fare a meno di un po di suspence, allora da non perdere sono le quattro stagioni di Bosh e il cult televisivo Blue Bloods.