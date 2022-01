Amazon regala 10 euro a chi passa ad Amazon Photos

Se non avete mai caricato neanche una foto su Amazon Photos e ne stavate vagliando l’idea, questa potrebbe essere l’occasione giusta: l’azienda infatti ha deciso di regalare 10 euro a chi entro fine mese ce ne metterà almeno una. Questo significa che vi basta caricare un’immagine (qualsiasi immagine, anche astratta) per beneficiare del buono sconto da usare poi per fare acquisti all’interno del negozio.

Questa offerta si applica ovviamente soltanto agli utenti Amazon Prime perché sono gli unici a poter accedere al sistema di archiviazione foto illimitata e a piena risoluzione Amazon Photos, che è appunto disponibile come servizio accessorio per gli abbonati. E non è purtroppo valida per i clienti Amazon Prime che stanno attualmente provando il servizio gratuitamente, né possono approfittarne quelli che in passato hanno già usato Amazon Photos caricandoci anche una sola fotografia. Infine, non è accessibile neppure agli utenti Amazon Prime Business e si applica solo ai clienti che utilizzano un metodo di pagamento con indirizzo di fatturazione in Italia.

Come dicevamo per ottenere il buono da 10 euro è sufficiente caricare la prima immagine su Amazon Photos – in uno dei formati supportati dal servizio – tramite l’app (per iPhone, iPad o Android), nella quale è necessario effettuare l’accesso con l’account dotato di abbonamento ad Amazon Prime.

Se sono state rispettate tutte queste indicazioni, entro una settimana dal caricamento della foto l’azienda invierà una email confermando l’avvenuto accredito del buono sconto, che potrà essere utilizzato «per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon su www.amazon.it. Sono esclusi i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, i Warehouse Deals Amazon e i prodotti e servizi venduti su siti diversi da Amazon.it. Il codice promozionale non può inoltre essere utilizzato per l’acquisto di contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici e articoli per bambini e neonati».

Il buono acquisto si potrà poi usare entro le 23:59 del 15 febbraio 2022 su un ordine del valore di almeno 25 euro, tenendo conto che le spese di spedizione e i costi accessori, tra cui ad esempio quelli per la confezione regalo, non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di acquisto.

Per sapere se potete fruire della promozione vi basta comunque accedere a questa pagina, dove in caso contrario il sistema vi restituirà il messaggio «Siamo spiacenti, ma non sei idoneo per questa offerta».