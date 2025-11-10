Amazon vi toglie l’IVA se spendete almeno 199 € su prodotti di marchi di primo piano

La nuova promozione di Amazon che scade il giorno di San Martino (11 Novembre) è da non perdere: vi basta entrare qui, aggiungere al carrello quel che vi serve e se raggiungete i 199 € di spesa complessiva, non pagherete l’IVA.
L’azienda infatti applica un taglio del 22% sulla spesa, il che significa che se comprate prodotti per 200 € complessivi, andrete a spendere 156 € perché 44 € vi verranno detratti dal totale.
La scelta è ampia e variegata: ci sono oltre 200 articoli idonei alla promozione e li potete filitrare per categoria spulciando tra Cucina, Elettronica, Videogiochi, Informatica, Casa, Salute e bellezza, Altoparlanti, Giocattoli, Home Theater, Cancelleria, Sport, Abbigliamento, Giardinaggio, Ricambi e accessori automobilistici, Elettrodomestici, Scarpe, Software, Illuminazione, Strumenti musicali, Mobili, GPS e sistemi di navigazione, Fotografia e via dicendo.
- 1 Come funziona
- 2 Cosa comprare
- 2.0.1 Monitor, TV, Videoproiettori e impianti Smart
- 2.0.2 Informatica, Accessori, Scuola e Ufficio
- 2.0.3 Memorie, Lettori di schede ed Enclosure
- 2.0.4 Foto, Video e Grafica
- 2.0.5 Musica, Audio e Strumenti musicali
- 2.0.6 Domotica, Casa e Illuminazione
- 2.0.7 Elettrodomestici e Pulizia
- 2.0.8 Salute, Benessere e Cura della persona
- 3 I termini dell’offerta
Come funziona
Per ottenere lo sconto seguite questi tre passaggi:
- aggiungete al carrello i prodotti riportati qui utilizzando il pulsante
Aggiungi al carrelloo selezionando
Visualizza opzioniper variazioni di prodotto specifiche;
- quando avete finito di fare acquisti, selezionate Vai al carrello;
- Se idonea, l’offerta verrà applicata automaticamente al momento del pagamento.
Cosa comprare
Qui di seguito vi elenchiamo alcuni dei prodotti in sconto per questa occasione, quelli che la nostra redazione ritiene di particolare interesse. Fate tuttavia riferimento a questa pagina per scoprirli tutti.
Monitor, TV, Videoproiettori e impianti Smart
Informatica, Accessori, Scuola e Ufficio
Memorie, Lettori di schede ed Enclosure
Foto, Video e Grafica
Musica, Audio e Strumenti musicali
Domotica, Casa e Illuminazione
Elettrodomestici e Pulizia
Salute, Benessere e Cura della persona
I termini dell’offerta
Questa offerta come dicevamo scade l’11 Novembre quindi dovete fare in fretta, anche perché si applica esclusivamente all’acquisto dei prodotti elencati in questa pagina e sono esclusi sia i Warehouse Deals Amazon che i prodotti venduti da terzi. Inoltre:
- Le spese di spedizione e i costi accessori, tra cui ad esempio quelli per la confezione regalo, non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di acquisto.
- I prodotti devono essere acquistati con un unico ordine e spediti con un’unica modalità di spedizione verso un solo indirizzo. Non è possibile separare le spedizioni.
- L’offerta non è trasferibile né convertibile in denaro. L’offerta non è cumulabile con altre offerte, nè con l’utilizzo di buoni sconto Amazon.it.
- In caso di cancellazione anche parziale dell’ordine da parte del cliente o di restituzione di uno degli articoli promozionati, Amazon si riserva il diritto di trattenere dal rimborso un ammontare pari allo sconto ricevuto.