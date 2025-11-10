Amazon vi toglie l’IVA se spendete almeno 199 € su prodotti di marchi di primo piano

La nuova promozione di Amazon che scade il giorno di San Martino (11 Novembre) è da non perdere: vi basta entrare qui, aggiungere al carrello quel che vi serve e se raggiungete i 199 € di spesa complessiva, non pagherete l’IVA.

L’azienda infatti applica un taglio del 22% sulla spesa, il che significa che se comprate prodotti per 200 € complessivi, andrete a spendere 156 € perché 44 € vi verranno detratti dal totale.

La scelta è ampia e variegata: ci sono oltre 200 articoli idonei alla promozione e li potete filitrare per categoria spulciando tra Cucina, Elettronica, Videogiochi, Informatica, Casa, Salute e bellezza, Altoparlanti, Giocattoli, Home Theater, Cancelleria, Sport, Abbigliamento, Giardinaggio, Ricambi e accessori automobilistici, Elettrodomestici, Scarpe, Software, Illuminazione, Strumenti musicali, Mobili, GPS e sistemi di navigazione, Fotografia e via dicendo.

Come funziona

Per ottenere lo sconto seguite questi tre passaggi:

aggiungete al carrello i prodotti riportati qui utilizzando il pulsante Aggiungi al carrello o selezionando Visualizza opzioni per variazioni di prodotto specifiche; quando avete finito di fare acquisti, selezionate Vai al carrello; Se idonea, l’offerta verrà applicata automaticamente al momento del pagamento.

Cosa comprare

Qui di seguito vi elenchiamo alcuni dei prodotti in sconto per questa occasione, quelli che la nostra redazione ritiene di particolare interesse. Fate tuttavia riferimento a questa pagina per scoprirli tutti.

Monitor, TV, Videoproiettori e impianti Smart

Informatica, Accessori, Scuola e Ufficio

Memorie, Lettori di schede ed Enclosure

Foto, Video e Grafica

Musica, Audio e Strumenti musicali

Domotica, Casa e Illuminazione

Elettrodomestici e Pulizia

Salute, Benessere e Cura della persona

I termini dell’offerta

Questa offerta come dicevamo scade l’11 Novembre quindi dovete fare in fretta, anche perché si applica esclusivamente all’acquisto dei prodotti elencati in questa pagina e sono esclusi sia i Warehouse Deals Amazon che i prodotti venduti da terzi. Inoltre: