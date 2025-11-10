Indovinate quale potrebbe essere il nuovo colore per il Samsung Galaxy S26

Nuove immagini trapelate in rete in queste ore hanno rivelato il design del Galaxy S26 Plus. Le notizie che saltano subito all’occhio sono due: la bocciatura del modello Edge, e quindi la sostanziale rinascita di questo modello dopo la cancellazione, e il fatto che l’arancione sembra essere diventato il nuovo colore di riferimento per gli smartphone, naturalmente dopo la scelta di apple.

A giudicare dalle immagini, la caratteristica distintiva per questo particolare modello è il modulo triplo della fotocamera posteriore a doppio strato, che richiama fortemente il design visto sul Galaxy S25 Edge e sul Galaxy Z Fold 7.

Le dimensioni del dispositivo rimangono sostanzialmente inalterate rispetto al modello precedente, il Galaxy S25 Plus, suggerendo un aggiornamento di tipo incrementale più che una rivoluzione stilistica.

L’arancione è il nuovo nero

Pur mostrando un colore arancione nelle immagini, i leak non si tradurranno necessariamente nella proposta ufficiale. Come ricorda anche androidauthority, i lead provengono da presunti CAD ufficiali, file che non contengono alcuna informazione sulle colorazioni.

C’è da dire che Samsung potrebbe effettivamente prendere spunto da Apple, che ha lanciato questa nuova colorazione sulla linea di iPhone 17, proponendo una linea di Galaxy con questa nuova tonalità.

Sul frontale, il Galaxy S26 Plus propone un display piatto da 6,7 pollici con la fotocamera frontale centrata e bordi sottili e uniformi. Le dimensioni esatte si attestano intorno a 158,4 x 75,7 x 7,35 millimetri, praticamente identiche a quelle del suo predecessore. Le modifiche principali riguardano soltanto la disposizione leggermente diversa dell’isola fotografica, senza grandi cambiamenti nel design o nelle specifiche esterne.

Con la decisione di eliminare la versione Edge, Samsung sembra aver puntato su una strategia di continuità per la serie S26, evitando stravolgimenti radicali. Rimane da capire se il prossimo anno anche Apple deciderà per abbandonare la linea di iPhone Air, che a giudicare dai primi numeri non sembra essere la preferita dell’utenza. Ad ogni modo, se volete saperne di più sull’iPhone più sottile di sempre, vi consigliamo il parere di un amico.