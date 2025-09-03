Schermo che acceca e superbatteria, tre rumor last minute per iPhone 17 Pro

Uno schermo luminosissimo e una batteria a lunghissima autonomia. Ecco due rumor dell’ultimo minuto (o quasi) su iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max

A diffonderli è il leaker di Weibo noto come Instant Digital che in passato si è dedicato a diffondere altre indioscrezioni come la lente zoom di nuova generazione di iPhone 17 Pro Max e la camera di vapore per migliorare le prestazioni del dispositivo.

Display più luminoso

Il più originale dei rumor riguarda i miglioramenti al display. Secondo Instant Digital gli iPhone 17 Pro saranno dotati di schermi capaci di mantenere una luminosità più alta per periodi prolungati sotto la luce diretta del sole.

Attualmente iPhone 16 Pro e Pro Max raggiungono un picco di 2.000 nit solo per brevi momenti, partendo da una luminosità tipica di 1.000 nit. Con la nuova generazione, l’esperienza all’aperto dovrebbe costante e rendere i telefoni in arrivo all’evento Awe Dropping particolarmente adatti ad un uso in esterno per fotografia e e visualizzazione di video e giochi.

Autonomia senza precedenti

Meno originale perchè se n’è parlato anche in passato è il fatto due modelli Pro sono destinati a diventare gli iPhone con la più lunga durata di sempre, combinando batterie più capienti con una maggiore efficienza.

Le voci precedenti indicano che il modello iPhone 17 Pro Max potrebbe montare una batteria superiore ai 5.000 mAh, un traguardo mai raggiunto prima nella gamma che potrebbe essere ulteriormente valorizzato da un processore particolarmente parsimonioso

Gestione termica e prestazioni

A proposito del processore Instant Digital ripresenta il rumor della camere a vapore, sottolineando che questa architettura termica ridisegnata, il frame rate dei giochi più impegnativi sarà più stabile, con meno cali e lag.

Anche la registrazione di video 4K a 60 fps in condizioni di caldo intenso, come sotto il sole estivo, beneficerà di queste ottimizzazioni.

Lancio imminente

Ricordiamo che l’intera gamma iPhone 17 sarà svelata durante l’evento Apple del 9 settembre. Le attese sono alte e queste anticipazioni rafforzano l’idea che la linea Pro si distinguerà ancora di più rispetto ai modelli base.