Amazon sfida IKEA: offerte AmazonBasics per casa, bagno e animali domestici

Casa, bagno e animali domestici vi ringrazieranno (ognuno a modo suo) se approfitterete degli sconti del 20% sui prodotti AmazonBasics attivi in questo momento e validi solo per pochissimi giorni.

Anche se al momento sarà ben difficile per Amazon entrare in competizione con Ikea nel campo dell’arredamento visto che senza strutture espositive sul territorio è impossibile far apprezzare al cliente il feeling di una casa organizzata dal gigante svedese, nel campo degli accessori che sono quelli che di solito popolano il piano terra dei grandi retail Blue e gialli l’azienda di Jeff Bezos può dire la sua anche con una gestione aggressiva degli sconti.

E così troviamo diversi oggetti dal discreto design e soprattutto dagli ottimi prezzi che potranno servire ad arredare o completare un piccolo appartamento delle vacanze, cambiare la biancheria in casa o cambiare finalmente quelle vecchie e costose lampade ad incadescenza che consumano insieme quanto una stufa.

Questa offerta, come per gli sconti sugli articoli per mare e campeggio di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa, è valida soltanto per gli utenti iscritti ad Amazon Prime: abbonarsi è vantaggioso per più di una ragione, oltre che gratuito per 30 giorni per chi non si è mai abbonato prima. A riguardo trovate l’elenco dei vantaggi e le istruzioni per abbonarsi gratuitamente senza incorrere nel rinnovo automatico all’interno di questo articolo.

Se siete utenti Prime, dicevamo, potete sfruttare lo sconto del 20% su diversi articoli per prendervi cura della casa o dei vostri amici a quattro zampe: sono prodotti che normalmente vengono proposti a prezzi già vantaggiosi – l’elenco completo è disponibile in questa pagina – ma che per qualche ora subiscono un’ulteriore ribasso del 20%.

Come funziona

Per usufruire dell’offerta è sufficiente aggiungere al carrello uno o più articoli della selezione di questa pagina cliccando su ”Aggiungi al carrello” o “Prenota”. A questo punto basta cliccare su “Vai al carrello”: l’offerta sarà automaticamente applicata al totale dell’ordine. Sarà possibile poi rileggere il tipo di promozione applicata all’ultima pagina del processo di acquisto.

Qualche consiglio sugli acquisti

Con questo caldo avete ancora il coraggio di dormire con il vostro cuscino? Ok che è della consistenza giusta e tutto il resto, ma siate sinceri: E’ anche fresco? Se la risposta a questa domanda è SI allora passate oltre: in caso contrario, non fatevi sfuggire l’offerta sul cuscino rinfrescante, in vendita a 34,99 euro e da scontare del 20%.

Questo cuscino è double face: una metà è in gel, l’altra è realizzata in tessuto memory foam. Che significa questo? Che se il memory foam offre supporto e morbidezza, riducendo la pressione e assicurando un comfort senza eguali (e perciò via libera alle mega-pennichelle in inverno), dall’altro lato il gel re-distribuisce il calore e favorisce la circolazione dell’aria, garantendo freschezza anche nelle notti più calde d’estate.

Nonostante ciò il tessuto è traspirante, quindi viene impedita la formazione di fastidiosa e antigienica umidità e il rivestimento esterno è completamente rimovibile e lavabile in lavatrice. Tranquilli perché gode di certificazione europea CertiPur e OEKO-TEX che sono entrambe garanzie di qualità, sicurezza ed ecosostenibilità.

Dite la verità: vostra moglie vi insegue continuamente per tutta casa con lo scopettone in mano perché ad ogni doccia lasciate il lago in bagno. Se ancora non vi ha preso siete in tempo per evitare le prossime minacce a venire investendo 14,99 euro (da scontare del 20%) sullo scendibagno AmazonBasics.

Ma sì che potreste mettere a terra anche un normalissimo telo da bagno, ma perché rinunciare al piacere di appoggiare i piedi appena lavati sul morbido o rischiare di scivolare a terra? Questo tappetino (misure 50 x 80 cm) è imbottito con materiale memory foam ed usa un tessuto in microfibra super-assorbente che raccoglie l’acqua come una spugna.

Poi è grigio, quindi state certi che si abbina anche all’arredamento del vostro bagno e in più si asciuga velocemente. E’ pure cucito a regola d’arte per permettere di ripiegarlo facilmente e riporlo in un armadio senza occupare troppo spazio, senza considerare che il fondo è realizzato in rete antiscivolo proprio per far sì che non scivoli via mentre state eseguendo la posizione del fenicottero per asciugare i piedi uno alla volta.

Ah, è lavabile e rispetta lo standard Öko-Tex 100, un sistema di certificazione indipendente che assicura che i tessuti raggiungano alti standard ambientali e di sicurezza.

State fuori tutto il giorno e con questa calura estiva bevete più acqua che mai. Ma al vostro amico a quattro zampe chi ci pensa? Non dimenticatevi di lui e fate un buon acquisto: solo 13,99 euro ai quali dev’essere tolto il 20% grazie alla promozione attualmente attiva per portarvi a casa il distributore automatico per l’acqua.

Il funzionamento è tanto semplice quanto geniale: sfrutta la forza di gravità per garantire costantemente acqua potabile fresca. E’ ideale sia per cani che per gatti in appartamento e la capacità del serbatoio, pari a 3,79 litri d’acqua, è adatta anche per più di uno.

La base è realizzata in polipropilene mentre il serbatoio in PET trasparente e per questo è possibile controllare rapidamente il livello dell’acqua al suo interno (mi raccomando, buttateci un occhio prima di uscire di casa).

Le impugnature ai lati della base sono intelligentemente sagomate per permettere di sollevare agevolmente il distributore mentre i piedini sono realizzati in gomma antiscivolo, così se avete un cane irruente state certi che al rientro in casa il distributore sarà ancora lì dove l’avete lasciato. Come dite? Ingombra troppo? Macché: misura solo 31,5 x 17,8 x 30,5 centimetri. Non avete più scuse.

Non vi basta? E allora sfogliate la galleria qui sotto e…

…sappiate che da scontare del 20% c’è pure il set di 8 pentole con superficie anti-aderente a 36,51 euro, il trasportino pieghevole per cani e gatti a 44,99 euro, il kit di due cavalletti pieghevoli per tavoli e banchi da lavoro a 42 euro, una coppia di lampadine/faretti LED GU10 a 7,99 euro, lo stampo in silicone per cubetti giganti di ghiaccio a 15,96 euro, il coprimaterasso / topper in microfibra a 32,99 euro, il soffione da doccia gigante (diametro 20 cm) effetto pioggia a 18,49 euro, la coppia di lampade per frigorifero, cappa della cucina, etc a 6,38 euro e due lampade LED a globo – equivalenti a 100 W incandescenza – ottime per la cucina o su area pranzo a 14,99 euro.