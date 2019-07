Avere Amazon Prime conviene: articoli da mare, campeggio e giardino in sconto del 20%

Il prezzo di partenza è già conveniente, ma fare acquisti con da abbonati Amazon Prime oggi è ancora meglio: grazie ad una promozione attiva per pochi giorni, su Amazon è possibile comprare articoli da campeggio e per il giardino con uno sconto ulteriore del 20%.

L’offerta è valida soltanto per gli utenti iscritti ad Amazon Prime: come abbiamo scritto più volte, abbonarsi è vantaggioso per più di una ragione, oltre che gratuito per 30 giorni per chi non si era mai abbonato prima. A riguardo trovate l’elenco dei vantaggi e le istruzioni per abbonarsi gratuitamente senza incorrere nel rinnovo automatico all’interno di questo articolo.

Se siete utenti Prime, dicevamo, potete sfruttare lo sconto del 20% su diversi articoli da campeggio e per il giardino – come amache, carrellini da spiaggia, tende da mare e ad apertura rapida, strumenti per barbecue e pic-nic – che sono normalmente proposti a prezzi già vantaggiosi. L’elenco completo è disponibile in questa pagina.

Come funziona

Per usufruire dell’offerta è sufficiente aggiungere al carrello uno o più articoli della selezione di questa pagina cliccando su ”Aggiungi al carrello” o “Prenota”. A questo punto basta cliccare su “Vai al carrello”: l’offerta sarà automaticamente applicata al totale dell’ordine. Sarà possibile poi rileggere il tipo di promozione applicata all’ultima pagina del processo di acquisto.

Qualche suggerimento sugli acquisti

Tra le decine di prodotti in promozione potete ad esempio risparmiare il 20% sull’acquisto della coperta da picnic AmazonBasics, al momento proposta per soli 12,26 euro. Misura 175 x 200 centimetri ed è progettata per l’utilizzo in ambiente esterno – che sia in spiaggia, al parco, in piscina o durante il campeggio – anche su superfici umide grazie al retro impermeabile e al tessuto resistente alla sabbia.

E’ realizzata in 100% poliestere con imbottitura in spugna e rivestimento in alluminio ed utilizza un sistema con chiusura in velcro che consente di richiuderla per agevolarne il trasporto – coadiuvato da una maniglia in tessuto – ed occupare poco spazio in macchina (quando chiusa misura appena 40 x 25 centimetri). In più è lavabile in lavatrice.

Per i papà stanchi di mettere in spalla l’esagerata attrezzatura che spesso ci si porta in spiaggia o in campeggio c’è poi il carrello Ultrasport, attualmente in vendita per 119,99 euro scontabili del 20%. Particolarmente comodo anche durante una passeggiata nel bosco, per picnic e gite allo zoo o in qualche parco divertimenti, si può ripiegare per occupare pochissimo spazio in auto ma allo stesso tempo la struttura è robusta e capace di sopportare fino a 100 Kg di peso. Il tutto si trascina attraverso una pratica maniglia telescopica su qualsiasi terreno, anche quello più accidentato, attraverso le quattro ruote profilate con battistrada ampio e dentellato.

Tranquilli che non ci siamo dimenticati del riposo: a questo ci pensa l’amaca “matrimoniale” AmazonBasics, in vendita per 109,99 euro scontabile del 20% ai quali, come per i precedenti prodotti e per quelli di cui parleremo tra poco, va chiaramente tolto l’ulteriore 20% dell’offerta attuale. E’ realizzata in robusto tessuto (53% poliestere, 33% cotone, 11% rayon e 3% nylon) e il vero vantaggio è che non c’è bisogno di due alberi piantati alla giusta distanza per poter essere utilizzata: viene infatti venduta insieme ad una struttura in acciaio (con pali da 2,74 cm di diametro) per posizionarla praticamente ovunque e il tutto è richiudibile in una borsa salvaspazio. Abbiamo scritto “matrimoniale” perché può sorreggere fino a 180 Kg e le dimensioni sono tali da permettere di ospitare fino a due persone contemporaneamente.

Qui sopra una vista di una buona parte delle offerte di questi giorni.

Andiamo veloci e ve ne segnaliamo altre tre: a 29,99 euro (scontabile del 20%) c’è la tenda da spiaggia AmazonBasics, a 16,99 euro (scontabile del 20%) trovate il pratico serbatoio Bruzzzler per la carbonella mentre per 12,99 euro (scontabile del 20%) si compra il set di 8 spiedini a doppia punta in acciaio inox: immancabile per un barbecue con la B maiuscola.