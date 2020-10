AMD, nuova linea di processori desktop AMD Ryzen serie 5000

AMD ha annunciato la linea di processori desktop AMD Ryzen Serie 5000 basati sulla nuova architettura “Zen 3”, con disponibilità su scala globale prevista a partire dal 5 novembre 2020. I nuovi processori desktop Ryzen Serie 5000 (nome in codice “Vermeer”), sono presentati come “i più veloci della categoria”, in grado di offrire un incremento generazionale del 26% nel segmento gaming (principale mercato di riferimento di AMD), estendendo la leadership dei processori Ryzen nelle prestazioni multi-core e nell’efficienza energetica.

Tra le peculiarità la nuova architettura Zen 3 che migliora le prestazioni per watt con performance più elevate rispetto alle precedenti generazioni ma senza impatta sui consumi, merito anche del un processo produttivo a 7 nanometri.

Il produttore riferisce migliramenti nell’IPC (instruction per cycle) e nella riduzione delle latenze, dichiarando un incremento del 19% dell’IPC rispetto ai Ryzen 3000. È stata modificata l’organizzazione del CCD (Core Complex Die) a 8 core, formato da due CCX (CPU Complex o Core Complex) quad core. Le CPU con più di 8 core vantanmo due due CCD; i CCX vanntamno 16 MB di cache L3 condivisa tra i quattro core, per un totale di 32 MB per ogni CCD.

I nuovi Ryzen 5000 saranno disponibili nella fase iniziale disponibili in quattro modelli denominati Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X e Ryzen 5 5600X, con prezzi che negli sono rispettivamente di 799, 549, 449 e 299 dollari.

AMD ha anche mostrato un’anteprima delle performance dalle prossime schede grafiche della serie AMD Radeon RX 6000. Lisa Su, CEO di AMD, ha messo alla prova il processore Ryzen 5900X e la scheda grafica Radeon RX serie 6000 con Borderlands 3 – ottenendo 61 frame al secondo in risoluzione 4K.

Il produttore ha anche annunciato il ritorno del game bundle AMD Ryzen Equipped to Win, che sarà attivo dal 5 novembre 2020 al 31 dicembre 2020. I clienti che acquisteranno i processori desktop AMD idonei riceveranno una copia digitale gratuita di Far Cry 6 Standard Edition per PC al momento del lancio.

Consapevole degli annunci che erano in arrivo da parte di AMD, Intel ha deciso di cercato di farsi sentire parlando poche ore prima degli annunci dell’azienda rivale di futuri processori che dovrebbero arrivare nel primo trimestre del 2021. Creati ancora con tecnologia a 14nm, per le nuove CPU Intel promette maggiore velocità, miglioramenti sul versante grafico e supporto per PCI-Express 4.0.

In breve, la guerra tra Intel e AMD sul fronte dei processori continua e si sta addirittura intensificando, per la gioia degli utenti che finalmente assistendo a reali progressi prestazionali tra due generazioni di processori, come non avveniva da anni.