Analog Devices e Hyundai per il primo sistema di cancellazione del rumore stradale tutto digitale

Se il futuro delle auto è nell’elettrificazione questo non significa che eliminato il rombo del motore all’interno delle auto si potrà viaggiare nel silenzio assoluto: ci sarà sempre da eliminare il rumore del rotolamento dei pneumatici sull’asfalto e quello del vento contro la vostra carrozzeria; non disperate però: c’è chi sta lavorando ad una soluzione in grado di azzerare qualsiasi disturbo.

Analog Devices (ADI) ha annunciato oggi una collaborazione strategica con Hyundai Motor Company (HMC): la multinazionale coreana ha in programma il lancio del primo sistema di cancellazione del rumore stradale completamente digitale per l’industria automobilistica che sfrutta la tecnologia Automotive Audio Bus (A2B) di ADI.

Hyundai intende inoltre estendere a tutti i propri modelli l’uso della tecnologia A2B di ADI per le sue applicazioni di connettività audio e infotainment.

Il sistema RANC (Road-noise Active Noise Control) di Hyundai promette di ridurre drasticamente il rumore all’interno dell’abitacolo di un veicolo. Il sistema può analizzare vari tipi di rumore in tempo reale e produrre onde sonore in controfase. Ad esempio, ci sono diversi tipi di rumori stradali che la nuova tecnologia è in grado di elaborare, come la risonanza che si crea tra pneumatico e cerchio o il rombo provocato dalla strada.

Secondo il produttore, A2B riduce il peso del cablaggio fino al 75%, migliora l’efficienza del consumo di carburante e i costi complessivi del sistema. A2B di ADI è indicata come la tecnologia di interconnessione digitale ad alta velocità a più bassa latenza del settore, che distribuisce audio, dati di controllo, clock e alimentazione su un singolo doppino intrecciato, non schermato.

L’attuale diffusione dei sistemi di cancellazione del rumore stradale sui veicoli è stata limitata dalla disponibilità di una tecnologia di rete a basso costo e a bassa latenza che colleghi in modo efficiente i sensori a un’unità di elaborazione centrale. La tecnologia A2B di ADI promette di ridurre in modo significativo il costo e la complessità del cablaggio associato alle tradizionali implementazioni analogiche dei sistemi di cancellazione del rumore stradale.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart.