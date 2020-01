AKVIS Explosion crea effetti particellari ed esplosioni nelle foto

AKVIS Explosion 1.0 è un software per Mac e PC che offre effetti creativi di disgregazione ed esplosione di particelle nelle fotografie. Il software consente di far deflagrare un oggetto sull’immagine, suddividendolo in una nuvola di particelle volteggianti ed applicare particelle di polvere e sabbia.

È possibile trasformare una immagine in una tempesta di sabbia, creare un effetto di rapido movimento con una traccia lucente, applicare immaginari e magici vortici di polvere o di scintillanti forme alle foto e altro che l’immaginazione può suggerire.

AKVIS Explosion consente di creare immagini stilizzate aggiungendo: la caduta di foglie, una nevicata, delle stelle cadenti, dei cuori volteggianti o farfalle svolazzanti e altri motivi. Il programma è dotato di una libreria di texture e offre la possibilità di caricare un campione personalizzato.

La versione di prova di AKVIS Explosion – completa di tutte le sue funzioni – può essere utilizzata gratuitamente per 10 giorni e si scarica da qui. AKVIS Explosion è disponibile come programma standalone e/o come plugin per AliveColors di AKVIS, Adobe Photoshop, Corel PaintShop Pro ed altri editor di grafica.

Sui computer PC Windows è richiesto Windows 7 o seguenti; su Mac è richiesto Mac OS X 10.10 o seguenti. I prezzi partono da 25,00 euro per la licenza Home.

