Ferro, Verdone e Cracco: Amazon Prime Video investe nelle produzioni italiane

Amazon ha annunciato tre nuovi show “Amazon Original” italiani nel corso dell’evento Prime Video presents, ospitato il 23 gennaio all’Hotel de la Ville di Roma, a cui hanno partecipato Jennifer Salke (Head of Amazon Studios), James Farrell (Vice President International Original Series, Amazon Studios), Georgia Brown (Director of European Amazon Originals, Amazon Studios), e Nicole Morganti (Head of Unscripted Originals Italy, Amazon Studios). Hanno inoltre preso parte all’evento celebrità italiane tra cui Carlo Verdone, Carlo Cracco, Andrea Di Stefano e i produttori Aurelio e Luigi De Laurentiis, Lorenzo Mieli, Fabrizio Ievolella, Francesco Lauber e Dante Sollazzo.

La serie tv comedy Vita da Carlo con Carlo Verdone, il documentario Ferro di cui è protagonista la star internazionale della musica italiana Tiziano Ferro e Dinner Club, con lo chef stellato Carlo Cracco, segnano un altro passo nel crescente investimento di Amazon Prime Video nella produzione televisiva italiana, e sono stati promessi “molto presto” nuovi annunci

“In Italia ci concentriamo sulla realizzazione di fantastici show originali per i clienti Prime locali e siamo entusiasti di annunciare queste tre nuove produzioni italiane originali di Amazon – ha dichiarato Georgia Brown, Director of European Amazon Original. – Sappiamo che gli spettatori vogliono vedere storie uniche, autentiche e divertenti in cui immedesimarsi, e ci stiamo impegnando affinché vengano prodotti un’ampia varietà di programmi di qualità che si dividano tra drama, reality, commedia, e ancora lifestyle e musica. Non esiste un genere o un argomento che non stiamo prendendo in considerazione. La squadra produttiva e il team creativo si stanno concentrando sulla realizzazione di spettacoli italiani di alta qualità che soddisfino i desideri del pubblico italiano e al tempo stesso ottengano successo anche a livello internazionale”.

“Abbiamo molte altre idee interessanti in fase di sviluppo con produttori, scrittori, registi ed interpreti talentuosi italiani – ha aggiunto Georgia Brown. – Stiamo lavorando a produzioni televisive di alta qualità e ce ne saranno molte altre nei prossimi mesi, manteniamo quindi il nostro impegno nell’investire in Italia”.

