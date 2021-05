Anche Somfy si impegna nello standard domotico Matter

Tra i numerosi brand che hanno aderito allo standard di connettività Matter (tra cui ricordiamo Apple, Amazon, Google, Bticino Legrad, Netatmo) c’è pure Somfy, il marchio francese d’eccellenza per l’automazione di porte e finestre.

Il nuovo standard Matter sviluppato dalla Connectivity Standards Alliance (CSA) che nasce dalle ceneri della Zigbee Alliance e di CHP vuole consentire esperienze senza discontinuità per gli utenti finali e a semplificare lo sviluppo dei prodotti per i produttori, grazie a un nuovo standard di connettività, privo di royalty, per garantire la compatibilità tra i prodotti per la casa intelligente.

Per più di 15 anni, Somfy ha lavorato per garantire l’interoperabilità tra i suoi prodotti e i marchi disponibili sul mercato per rendere le case intelligenti più accessibili ai consumatori. Quattro anni fa, Somfy ha fatto un ulteriore passo avanti con il lancio del suo programma “So Open”, progettato per aumentare la compatibilità dei prodotti aprendo il suo ecosistema TaHoma ad altri ecosistemi di oggetti o servizi.

Tali iniziative di apertura includono anche la Connectivity Ecosystem Partnership (con Schneider Electric, Assa Abloy e Danfoss) e seguono i precedenti sforzi nell’io-homecontrol® insieme a Velux e Atlantic.

Il logico passo avanti per Somfy è stato quello di contribuire in modo proattivo allo sviluppo di protocolli aperti, in particolare come membro del consiglio della Zigbee Alliance, d’ora in poi chiamata CSA. Somfy sostiene il nuovo standard Matter, che guadagnerà rapidamente la fiducia dei clienti, dato che i prodotti certificati, perfettamente accessibili e interoperabili, raggiungeranno il mercato nei prossimi mesi e anni.

“Siamo convinti che Matter sia un punto chiave per accelerare l’adozione di massa della Smart Home, poiché rende le soluzioni Smart Living molto più semplici e affidabili, una preoccupazione costante per Somfy nei suoi sviluppi radio e cloud nel corso degli anni. Come sempre coerenti con il nostro approccio a lungo termine e con i nostri prodotti durevoli, garantiremo la continuità tra questo nuovo standard e le offerte esistenti a beneficio dei nostri clienti”, ha dichiarato Marc Westermann, Head of Products & Services di Somfy.

Oltre a una migliore compatibilità, Matter sta anche aumentando i livelli di sicurezza per l’IoT residenziale, con tecnologie aggiornate, come l’autenticazione multipla. Questo è pienamente coerente con la preoccupazione di Somfy per la sicurezza e la privacy dei dati degli utenti, che ha portato a livelli di sicurezza all’avanguardia in tutti i suoi attuali prodotti radio.

