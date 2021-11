Anche Sonos Roam è in offerta per il Black Friday 2021

E’ davvero raro vedere uno sconto su una periferica Sonos. Quest’anno, in occasione del Black Friday 2021, la società ha messo in sconto Sonos Roam, lo speaker portatile leggero e dalle dimensioni compatte, che non rinuncia certamente alla qualità sonora. Al momento potete acquistarlo con uno sconto di ben 20 euro direttamente su Amazon.

Sono Roam è l’altoparlante che può essere trasportato ovunque grazie alle sue dimensioni compatte, e che può essere facilmente riposto nello zaino o in borsa e che potrete portare da una stanza all’altra senza alcuna fatica e in totale semplicità, trattandosi di un altoparlante wireless, dunque senza fili.

Pesa meno di 500 grammi ed è certificato IP 67, quindi adatto anche da utilizzare all’aperto, per via della sua resistenza all’acqua, alle cadute, alla polvere e altre intemperie. Si collega via Wi-Fi o Bluetooth e supporta gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant, quindi anche in grado di riprodurre musica attraverso i più noti servizi musicali in streaming.

Che si tratti di ascoltare musica durante le vacanze natalizie, oppure mentre si pratichi uno sport indoor, Roam di Sonos è certamente una delle soluzioni più versatili attualmente in commercio, oltre che una delle soluzioni più qualitative.

Solitamente ha un listino prezzi di 199 euro, disponibile nella colorazione nera o bianca. Per questo Black Friday 2021, però, lo si può acquistare su Amazon e sul negozio Sonos a 179,99 euro. Si tratta di uno sconto più unico, che raro, ragion per la quale fareste bene ad approfittarne subito.

