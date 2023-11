SK19, gli auricolari senza fili formato mignon a soli 8,44 €

Di auricolari senza fili ne esistono ormai a centinaia, ma pochissimi si possono definire “invisibili”: di questi oggi vi segnaliamo gli SK19, ottimi per chi vuole ascoltare la musica e rispondere alle telefonate con la comodità degli auricolari wireless pur mantenendo un alto livello di discrezione. Al momento, grazie ad un’offerta in corso, costano meno di 10 Euro.

Sono auricolari che, come dicevamo, hanno dalla loro parte un indubbio vantaggio, quello di essere piccolissimi: così, sporgendo molto poco dalle orecchie, saranno molto più difficili da individuare (o più facili da coprire con cappelli o lunghe capigliature).

Nonostante le ridottissime dimensioni (4 mm di spessore, per un peso di appena 2 grammi: pensate che in genere una moneta pesa intorno ai 5-6 grammi!) non si rinuncia alle ultime tecnologie: c’è infatti il Bluetooth 5.3 che assicura una solida connessione e consumi ridotti.

La batteria infatti è da 30 mAh, sufficiente per garantire fino a 25 ore di autonomia tramite le ricariche (circa un’ora per raggiungere il 100%) garantite dalla custodia, che incorpora una batteria da 300 mAh: c’è persino uno schermo LED che mostra la percentuale di energia residua nella custodia, così da tenere d’occhio la quantità di ricariche ancora a disposizione.

Inoltre sono certificati IPX7, quindi resistono al sudore, sicché si possono usare anche per ascoltare la musica o rispondere alle telefonate mentre ci si allena in palestra.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 45,65 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare l’81% andando a spendere soltanto 8,44 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.