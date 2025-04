Android Auto si mette gli occhiali e guarda al futuro della navigazione

Pubblicità

Android Auto sembra prepararsi a integrarsi con occhiali smart per proiettare le indicazioni stradali direttamente nel campo visivo del conducente. Un nuovo frammento di codice, individuato nell’ultima versione dell’app (14.2.151544), fa emergere questa nuova funzionalità, ancora in fase di sviluppo.

L’obiettivo sembra chiaro: evitare che il guidatore debba distogliere lo sguardo dalla strada per leggere le indicazioni sul display dell’auto, affidando agli occhiali smart il compito di mostrare le direzioni.

Il pericolo di distrarsi per controllare Google Maps è ben noto e può portare a situazioni rischiose. Mentre alcune auto sono dotate di schermi head-up che proiettano le informazioni direttamente nel campo visivo del guidatore, la maggior parte dei veicoli attuali non dispone di questa tecnologia.

Google sembra aver riconosciuto questa lacuna e sta lavorando a una soluzione che, anche in assenza di un display head-up, permetta di visualizzare le indicazioni di navigazione su occhiali intelligenti.

Durante l’analisi dell’ultimo aggiornamento dell’app, sono state rilevate due stringhe che fanno riferimento a questa potenziale integrazione. Una di esse riporta la dicitura “Glasses”, mentre l’altra, nella sua versione in inglese, recita “Start navigation to launch Glasses”.

Nella versione in hindi, invece, il messaggio viene tradotto come “Per visualizzare la navigazione sugli occhiali smart, avvia la navigazione”, confermando così l’esistenza di questa funzione a la interconnessione tra occhiali e display.

Rimane da vedere se, una volta implementata, questa innovazione potrà offrire un reale vantaggio in termini di sicurezza. Per il momento, non sono ancora disponibili dettagli sugli occhiali intelligenti che supporteranno questa tecnologia, ma qualche indizio potrebbe provenire dai prossimi aggiornamenti di Android Auto.

