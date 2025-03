Gli occhiali smart Samsung puntano al 2025

Pubblicità

Il mercato dei visori per realtà aumentata e virtuale non decolla ancora, anzi gli ultimi numeri puntano in basso, ciò nonostante la strategia di Samsung non cambia: oltre al visore Android XR, quest’anno potrebbero arrivare anche i primi occhiali smart Samsung.

Del visore Samsung creato in collaborazione con Google e Qualcomm, sappiamo già che vuole dare filo da torcere ad Apple Vision Pro, acclamato per la tecnologia e l’interfaccia, ma per ora snobbato per prezzo, scarsità di app e contenuti, praticità d’uso.

Il visore Samsung è indicato anche con il nome in codice Project Moohan: secondo Business Post la produzione delle componenti inizierà nel mese di aprile, per un lancio atteso nel terzo trimestre di quest’anno. Ma sembra che nemmeno Samsung creda in una repentina e forte crescita nei visori, con una stima di produzione annuale di 100.000 unità.

Invece le vendite sembrano andare decisamente meglio per gli occhiali smart Ray-Ban Meta creati in collaborazione con Exilor Luxottica. Forse anche per questa ragione Samsung ha deciso di accelerare su occhiali smart relativamente semplici, privi di schermo.

Per questo dispositivo il nome in codice è Project Haean. Secondo le anticipazioni di ETNews non avranno un pulsante o un controller remoto, ma si baseranno interamente sul rilevamento del movimento delle mani tramite fotocamere e sensori. Sopratutto nel visore ma anche negli occhiali sono attese funzionalità di Intelligenza Artificiale.

Anche se l’anticipazione punta al possibile arrivo dei primi occhiali smart Samsung entro il 2025, la testata sudcoreana indica che la società starebbe ancora finalizzando le specifiche e le funzoni. Per questa ragione il lancio è atteso solo nell’ultima parte di quest’anno.

Ricordiamo che secondo alcuni gli occhiali smart Google Project Astra potrebbero anticipare o forse addirittura già essere gli occhiali smart Samsung. Il piano non si ferma qui, infatti Samsung sta già lavorando anche su occhiali smart più avanzati e futuristici, dotati anche di schermo, che dovrebbero arrivare nel 2026.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.