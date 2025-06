ANENG TH201, termometro a infrarossi portatile a soli 5 €

Volete misurare la temperatura di svariate superfici in modo non invasivo? allora approfittate dell’offerta in corso in questo momento per comprare il termometro digitale a infrarossi ANENG TH201, uno strumento progettato appositamente per poter effettuare letture senza contatto diretto riducendo così il rischio di contaminazione o alterazione del valore misurato, un aspetto particolarmente utile in contesti industriali, domestici o legati alla manutenzione.

La misurazione avviene in mezzo secondo, semplicemente schiacciando il grilletto e puntando il laser verso l’area da controllare: questo consente di effettuare controlli anche su superfici in movimento o difficilmente accessibili.

Lo strumento è in grado di rilevare temperature in un ampio intervallo compreso tra -50°C e 400°C, rendendolo adatto a molteplici applicazioni: dal monitoraggio dei motori e degli impianti elettrici alla verifica della temperatura di forni, condizionatori o persino superfici alimentari.

Le misurazioni vengono mostrate attraverso uno schermo LCD retroilluminato, il che è particolarmente utile anche in ambienti poco illuminati come scantinati e quadri elettrici.

Misura circa 14 x 8 x 4 cm e funziona con 2 batterie ministilo AAA. Precisiamo solo che non è adatto alla misurazione della temperatura corporea ma può essere efficace per tutto il resto, anche in casa per tenere d’occhio la temperatura di una tisana in preparazione o della carne in cottura sulla brace.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 5 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

